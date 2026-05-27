Realizan en Las Tunas Jornada Provincial de Prevención del Tabaquismo

Las Tunas.- Más de una docena de investigaciones se presentaron en las modalidades virtual y presencial de la edición XXIV de la Jornada Provincial de Prevención del Tabaquismo, que unió a educandos, psicólogos, biólogos, educadores y promotores de salud de la provincia.

El Museo Provincial Mayor General Vicente García, de esta ciudad, acogió el evento cuyo programa científico inició con la exposición de integrantes del proyecto Infancias libres de tabaquismo Esto si es Vida, de la escuela Aquiles Espinosa, quienes ahondaron en los daños de esta adicción al organismo.

Mientras la especialista en Psicología Xiomara Mercantete compartió las buenas prácticas en la formación de promotores adolescentes, desde las experiencias de la Unidad de Promoción para la Salud (ProSalud) por la salud integral de la población juvenil mediante el proyecto Sala de Sueños.

Tras el debate y la premiación de las ponencias en la Jornada, se reconoció el alto impacto de la investigación en el ámbito de la salud presentada por la especialista principal del Laboratorio de Biología Molecular, la doctora Viviana Gámez Gámez, Impacto molecular del tabaquismo, «la cual demuestra los cambios a nivel celular y del ADN del fumador hasta la tercera generación ante el padecimiento de enfermedades asociadas».

Detalló su autora que «el estudio tiene entre los objetivos ampliar el conocimiento científico y la percepción del riesgo, pues las personas conocen los efectos nocivos del tabaquismo y la afectación a los órganos, pero desconocen el proceso del daño que ocurre a nivel celular y molecular»,

«Desde el Laboratorio de Biología Molecular se analiza cómo las sustancias presentes en el humo del cigarro generan procesos desde la oxidación celular, mutaciones en genes protectores, alteraciones epigenéticas y la inflamación crónica, y se convierten en enfermedades graves, a fin de crear una conciencia social y científica sobre la magnitud de esta adicción», añadió la investigadora.

En esta ocasión entre los estudios premiados denotó también el valor del Manual práctico para la preparación de consejeros en tabaquismo, de la especialista Doris Fornaris Marrero, «un trabajo sostenido e interrelacionado con la consulta multidisciplinaria en los policlínicos, ante la resolutividad de la atención a los pacientes en la evaluación de las múltiples especialidades.

«Resulta además una labor que garantiza consejeros intra o extra-sectoriales y que brinda educación a los fumadores y los dota de herramientas a fin de demostrar el deterioro de la calidad de vida con ese hábito nocivo, considerado una enfermedad con diversas causas al organismo», alegó Fornaris Marrero.

Con la mirada puesta en la iniciación a edad temprana del Tabaquismo el especialista de Primer Grado en Psicología, Raydel Bejerano, resultó otro de los laureados con su ponencia Intervención psicoeducativa a grupo de adolescentes de la secundaria básica Máximo Gómez, un trabajo realizado como parte de las acciones de interés del sector sanitario y por una demanda del área de salud Gustavo Aldereguía,

«A partir del diagnóstico psicosocial se intervino en la secundaria básica, que es la institución de mayor incidencia y de incremento no solo del tabaquismo, sino de todas las adicciones de manera general que generan violencia, desde la propia disfuncionalidad de la familia y los propios conceptos de la sociedad.

«El estudio incluyó a ambos sexos en esta etapa en la cual hay predominio de cambios físicos y hormonales que propician ansiedad y estrés, además de conflictos desde el punto de vista personal, individual y psicológico los cuales generan la aparición de cualquier adicción de las que predominan en la sociedad, de ahí la validación del trabajo que se generaliza en la enseñanza secundaria básica», detalló el galeno.

La Jornada Provincial de Prevención del Tabaquismo incluyó el análisis del comportamiento de esta adicción desde el quehacer asistencial a nivel de las áreas de salud y el impacto de su consumo en las familias tuneras.

Al hacer las conclusiones la licenciada Kenia Rodríguez Maestre, coordinadora provincial del Programa de Prevención y Control del Tabaquismo, acotó que el tabaco es la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo, y se relaciona con la aparición de múltiples enfermedades, de las cuales 20 son diferentes tipos de cáncer, y es la principal causa de muerte por cáncer de pulmón y de más del 50 por ciento de las enfermedades cardiovasculares.

El Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año, una oportunidad para destacar mensajes relacionados con el control del tabaco cuyo consumo se considera por la Organización Mundial de la Salud como la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria.

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