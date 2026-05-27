La rivalidad entre Leñadores y Cazadores se traslada ahora a Artemisa

La rivalidad entre Leñadores y Cazadores se traslada ahora a Artemisa

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas y los Cazadores de Artemisa protagonizaron una intensa subserie de cuatro partidos en el estadio Julio Antonio Mella, donde cada conjunto logró par de victorias, dejando la rivalidad abierta de cara a los próximos choques.

En los dos primeros encuentros, los verdirrojos desplegaron una ofensiva arrolladora con 30 carreras y 38 indiscutibles, incluyendo un marcador de supernocaut que dejó sin opciones a los visitantes.

La artillería tunera mostró su poderío y contundencia en el inicio de la serie. Sin embargo, los Cazadores reaccionaron en los choques siguientes y se llevaron triunfos con pizarras de 8×1 y 7×4, en duelos mucho más cerrados y disputados.

El pitcheo artemiseño se recompuso y lograron contener a los Leñadores, equilibrando la balanza en el enfrentamiento.

Los tuneros celebraron además el regreso de tres de sus pilares: los hermanos Baldoquín y Henry Quintero, quienes aportarán experiencia y calidad a las aspiraciones de los actuales subcampeones de la Liga Élite.

Ahora, ambos equipos emprenden viaje hacia Artemisa, donde se medirán nuevamente en cuatro partidos que pondrán fin a esta subserie particular en tierras occidentales.

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