Ocho tuneros rumbo al Capablanca 2026

Las Tunas.- La provincia de Las Tunas estará representada por ocho ajedrecistas en el Torneo Internacional José Raúl Capablanca 2026, a celebrarse del 15 al 24 de junio en el Hotel Nacional de Cuba.

En esta edición, serán ocho trebejistas tuneros quienes defenderán los colores de la provincia en las diferentes categorías del certamen, consolidando así la presencia oriental en uno de los eventos más importantes del continente.

La representación tunera estará encabezada por el MI Michel Alejandro Díaz Pérez, figura principal del equipo y muy cerca de conseguir la última norma de Gran Maestro. Lo acompañan los Maestros FIDE Alfredo Rodríguez Aguilera y César Alejandro Pérez Rodríguez, ambos con un Elo superior a 2300 puntos.

La nómina se completa con el escolar Eduardo Michel Jiménez Puig, el juvenil Abel Naranjo Cruz, el atleta en condición de discapacidad MN Lorenzo Alexis Simón Batista, el joven talento MN Ibrain Fernández Aguilera y el experimentado MN Edilberto Mercantete Rodríguez.

Entre los ocho seleccionados sobresalen nombres con antecedentes ganadores: Eduardo Jiménez ya se impuso en su categoría en ediciones anteriores del Capablanca, mientras que el MI Michel Alejandro Díaz acumula títulos en el certamen cubano.

El comisionado provincial de ajedrez en Las Tunas, César Alejandro Pérez Rodríguez, resaltó la preparación de los atletas en la Academia Armando Laguna.

“Estamos trabajando intensamente en estos tres meses previos. La academia se ha llenado más de lo acostumbrado, con aficionados, maestros y titulados que retornan al juego. Realizamos matches temáticos de aperturas, análisis de partidas con módulos y debates que enriquecen a todos los niveles. Se ha creado una verdadera familia del ajedrez tunero, y eso nos dará grandes resultados”, afirmó.

Sobre las expectativas, Pérez subrayó: “El lema es ir por todo. Vamos a batallar y disfrutar el proceso. Las normas y el Elo llegarán como consecuencia del trabajo. Tenemos a los mejores representantes y confiamos en que será una participación memorable”.

El Capablanca 2026 promete ser un escenario de alto nivel competitivo, donde los tuneros buscarán dejar huella en cada tablero y demostrar que el ajedrez oriental sigue creciendo con fuerza y unidad.

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