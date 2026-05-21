Acoge Las Tunas Encuentro Nacional de Pintura Abstracta

Las Tunas.- Del 19 al 22 de este mes la provincia acoge el Encuentro Nacional de Pintura Abstracta, más conocido como Mayo Abstracto, cita que consta en su programa de talleres, conferencias y exposiciones, que contribuyen a fortalecer las artes visuales en el territorio.

Dentro de las muestras figura una colectiva, que exhibe la galería Fayad Jamís, en el centro de la ciudad. Asimismo, la casa iberoamericana de la décima El Cucalambé y el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) abrazan otras invitaciones de ese tipo, que nos acercan a la obra de los artistas de la localidad Liset Gutiérrez Cruz y Gustavo Polanco Montero, respectivamente.

Entre los participantes en la cita figura el santiaguero Víctor Manuel Jardinez García, quien manifestó alegría por estar en nuestra tierra, compartiendo sus creaciones y aprendiendo de otros talentos. “A pesar de las complejidades que vive el país, hice un esfuerzo y vine; el evento se lo merece”, dijo a Radio Victoria.

Liusan Cabrera, miembro del comité organizador y quien dirige actualmente el proyecto La Cruzada, creador de este evento, sigue los pasos del anterior líder Roberto Reyes, para consolidar aún más nuestro Mayo Abstracto. Él es uno de los autores entregados al abstraccionismo, especializándose –por ejemplo- en la vertiente geométrica-óptica.

“Al abstracto no siempre se le ha dado el lugar que corresponde, sin embargo, es muy importante. Nosotros tratamos de dignificarlo a través de este encuentro, donde dialogamos, compartimos criterios y ampliamos nuestra visión del tema”, resumió Liusan.

“Que existan eventos de ese tipo es muy valioso porque no solo aúna a quienes abrazamos la expresión artística, sino a otros que se embullan y experimentan…”, añadió Eliades Ávalo, otro de los cultivadores de esa modalidad.

A lo largo de la historia, Mayo Abstracto ha atraído hasta el Balcón de Oriente a múltiples virtuosos del pincel de diferentes lares.

Una de las figuras que prestigió el evento fue Pedro de Oraá, Premio Nacional de Artes Plásticas, fallecido en 2020. Asimismo, en nuestra tierra se ha formado un movimiento de artífices en torno a esta arista de las artes visuales, llevando hacia diversos espacios la manifestación.

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