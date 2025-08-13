Yo me llamo Fidel: homenaje desde el arte

Las Tunas.- Yo me llamo Fidel fue el nombre la velada artística que este martes en la noche celebró en la provincia de Las Tunas el natalicio 99 del líder indiscutible de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.

Un homenaje sentido desde el arte, de la mano del sector cultural, con representación de la danza, la música, la literatura, las artes escénicas, y más.

Celebración al hombre que estuvo al frente de la Generación Histórica, esa que protagonizó una dura guerra de liberación en montañas y llanos hasta lograr el triunfo revolucionario el primer día de 1959.

El artista de la plástica Miguel Ángel López Leyva realizó las últimas pinceladas a una obra con la figura del Comandante como motivo inspirador, el grupo Total Teatro regaló momentos de emoción y el narrador oral Maike Machado también trascendió con su arte.

Además estuvieron presentes jóvenes tuneros que participan en las actividades del verano Siempre joven, una amplia representación en el Día internacional de la juventud.

Protagonizaron la velada artistas del catálogo de la Empresa de la Música y los Espectáculos Barbarito Diez, gala que contó con la dirección del creador Luis Ernesto Núñez García.

El Primer Secretario del Partido Osbel Lorenzo Rodríguez, recibió un retrato de Fidel como obsequio, de manos de Milena Pérez Correoso, Primera Secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio.

