Programa de gobierno para corregir distorsiones. El problema está en su aplicación

El Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, constituye el hilo conductor para avanzar en la recuperación gradual de la economía y superar la compleja situación que enfrentamos.

El Programa es dinámico, se enriquece constantemente y se ajusta a las particularidades de cada nivel que lo implementa con acciones concretas, que permitan avanzar en el orden económico y social.

La implementación del Programa ha transcurrido en un adverso escenario nacional e internacional, marcado por factores objetivos y subjetivos que han impactado en el logro de las metas para el período.

