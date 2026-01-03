3 de Ene de 2026

La atención a las necesidades del pueblo

 - Miguel Díaz Nápoles
Cuando se analizan las principales tendencias de la población en sus planteamientos a los órganos de gobierno de la provincia de Las Tunas para solucionar dificultades que entorpecen su buen desarrollo familiar y personal, emergen las deficiencias subjetivas en la atención al ciudadano, lo cual atenta contra la credibilidad de quienes tienen la responsabilidad de materializar el Poder Popular, que para nada puede ser solo un término.

Y digo esto porque la población en sentido general no plantea asuntos superficiales que la afectan, por el contrario los problemas son muy serios, porque tienen que ver con solicitudes de viviendas, subsidios, solares, las pensiones, asistencia social, ayuda económica y los contratos para gas licuado, dificultades cotidianas que los tuneros no pueden resolver por ellos mismos.

