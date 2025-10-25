Huracán Melissa se intensifica: cultura en Las Tunas activa protocolos para proteger su patrimonio

Las Tunas.- Ante la inminente amenaza del huracán Melissa, que ya alcanza la categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, las instituciones culturales de la provincia de Las Tunas han activado de manera inmediata sus planes contra catástrofes para salvaguardar el patrimonio bajo su custodia.

Desde primeras horas de este viernes, el Sistema de la Cultura en el territorio se encuentra en un estado de alerta y acción. Según declaraciones exclusivas a Tiempo21 de Vicente Alvarez Morell, especialista del Centro Provincial de Patrimonio, se ha procedido a la evacuación de la mayoría de las instalaciones e instituciones culturales, con un énfasis especial en los museos.

«Los museos han comenzado a poner en resguardo sus colecciones, sobre todo las que están en los del sur de la provincia, por donde se espera el impacto de la tormenta tropical Melissa por algún punto de la geografía cubana», explicó Alvarez Morell.

Medidas específicas de protección

El Centro Provincial de Patrimonio, bajo la dirección de la licenciada Iliana Bascomb Núñez, ha mantenido contacto directo con cada uno de los museos tuneros para precisar y coordinar estas acciones de contingencia. Las medidas implementadas son minuciosas y están orientadas a prevenir daños por la fuerza de los vientos.

Entre las acciones clave se encuentran:

· Desmontaje de colecciones: Se retiran de las salas todas aquellas piezas que, por su ubicación cercana a puertas y ventanas, corren mayor riesgo en caso de que estas cedan.

· Resguardo de piezas voluminosas: Objetos de gran tamaño, mobiliario, lámparas e incluso vitrinas de cristal son aseguradas para evitar su caída o rotura.

· Reubicación vertical: Todo el patrimonio que se encuentra en segundos y terceros pisos es evacuado hacia las plantas bajas de los edificios, una práctica estándar para evitar daños estructurales.

· Protección de accesos: Los pasillos centrales y principales, donde suelen ubicarse las puertas de acceso, son despejados para mitigar los efectos de la circulación del aire y posibles infiltraciones.

Fase informativa activada y actividades canceladas

A partir de las 2:00 de la tarde de este viernes, se decretó oficialmente la fase informativa para las provincias orientales, lo que conlleva la cancelación de casi la totalidad de las actividades culturales que se venían desarrollando.

«Hoy, en dependencia de cómo siga aconteciendo el tiempo, pues se tomarán otras medidas ya de carácter un poco más precisas en los museos de la ciudad a fin de poder establecer lo que siempre decimos: la protección del patrimonio cultural», señaló Alvarez Morell, indicando que los protocolos son dinámicos y se adaptarán a la evolución del evento meteorológico.

El especialista también confirmó que se han extendido las medidas de protección a construcciones conmemorativas fundamentales ubicadas en la ciudad de Las Tunas, asegurando así un blindaje integral del acervo histórico y cultural de la provincia frente al embate de Melissa.

Mientras el huracán continúa su trayectoria, el gremio de la cultura en Las Tunas mantiene una vigilancia constante, priorizando la protección del patrimonio como un bien irreemplazable para la comunidad.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube