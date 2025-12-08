Portada » Noticias » Las Tunas » Despide Solo de poesía en Las Tunas el presente calendario

Las Tunas.- Un modesto plegable poético se convirtió en un puente vital para más de 200 voces literarias tuneras, y ahora despide a la mujer que durante años fue su alma y corrección.

En el último mes de 2025, el proyecto cultural Solo de poesía publica su edición final del año.

Este número, más que una simple entrega, marca la despedida de Maritza Batista Batista como editora, una figura fundamental en esta iniciativa que desde mayo de 2023 ha servido como «puerta mágica» para la poesía de la provincia de Las Tunas.

Bajo la coordinación del intelectual Carlos Tamayo Rodríguez y con el respaldo institucional del Centro Provincial del Libro y la Literatura y la Editorial Sanlope, este plegable promocional ha publicado 407 poemas de 220 autores y 89 obras de fotógrafos y artistas plásticos en solo dos años y medio de existencia.

El proyecto: una puerta abierta a la creación joven

Solo de poesía nació en mayo de 2023 como una iniciativa del proyecto Cultura y Tuneridad, impulsado por el escritor e investigador Carlos Tamayo Rodríguez, desde sus inicios, se concibió como un vehículo para visibilizar el trabajo de creadores locales, con especial atención a las voces jóvenes y femeninas.

El primer número, presentado en la Casa del Joven Creador de Las Tunas en junio de 2023, reunió precisamente la obra de seis jóvenes escritoras de la Asociación Hermanos Saiz (AHS).

Aquella edición inaugural incluyó a Lismary Fernández Pacheco, Jessica González Smith, María de Lourdes Peña Jorge, Gabriela Sánchez Pérez, Dayislenis Velázquez Zamora y Ana Margarita Arada Clavería, con Dailin Carracedo Velázquez como poetisa invitada.

La línea editorial del proyecto se ha mantenido fiel a su objetivo inicial: ser accesible, promover nuevas voces y establecer un diálogo entre la poesía y otras artes visuales.

El último número: despedida y agradecimiento

La edición de diciembre de 2025 tiene un significado especial, ya que sirve para despedir y agradecer la labor de Maritza Batista como editora del proyecto, según se explica en el propio plegable, la editora necesita «el tiempo, todo el tiempo» para terminar sus libros en proceso de escritura.

El equipo editorial, compuesto por Maritza, Rogert y Carlos, expresó públicamente su reconocimiento a Batista por sus «aportes, la profesionalidad y dedicación al mensuario».

Esta despedida marca el final de una etapa para el proyecto, que ha contado además con la participación de otros editores como Yeinier Aguilera Concepción, Lismary Fernández Pacheco, Acirys Espinosa Martínez y Mirtha Beatón Borges a lo largo de su historia.

Maritza Batista: la mujer poesía que deja la edición

Maritza Batista no es solo la editora que se despide, sino una de las figuras literarias más respetadas de la provincia.

Con más de 15 libros publicados y ganadora del Premio Nacional Principito 2018 por su obra Gaby en París y otros viajes, Batista es una mujer poesía que transmite valores y enseñanzas.

En una entrevista reciente, al ser consultada sobre qué aconsejaría a las nuevas generaciones de escritores, su respuesta fue clara: «El primer consejo es que lean, hay que leer, hay que buscar cuáles son los recursos con los que se puede hacer literatura»; esta filosofía como docente y promotora cultural sin duda impregnó su trabajo en Solo de poesía.

Su dedicación al proyecto fue total, pero ahora necesita concentrarse en sus propias obras en proceso, la comunidad literaria tunera comprende esta decisión, aunque lamenta su salida de la edición del plegable.

El balance de un proyecto que hizo visible lo invisible

En solo 31 meses de existencia, Solo de poesía logró una productividad notable, cifras reflejan cómo el proyecto cumplió con creces su objetivo de servir como plataforma para la creación local.

El plegable no solo se limitó a publicar poesía, sino que participó activamente en la vida cultural de la provincia, en agosto de 2025, por ejemplo, se presentó una edición especial dedicada a Fidel Castro en el parque Maceo, como parte de los homenajes por el aniversario 99 de su natalicio.

Esta capacidad de conectar con conmemoraciones y causas sociales muestra la relevancia que ha alcanzado el proyecto más allá del círculo estrictamente literario.

El futuro: ¿qué viene después de la despedida?

El plegable de diciembre deja una puerta abierta al futuro, en su texto de despedida, el equipo editorial anuncia que «en enero le daremos la bienvenida a alguien», sugiriendo que el proyecto continuará con nuevas incorporaciones.

Carlos Tamayo Rodríguez, coordinador del proyecto Cultura y Tuneridad y alma máter de Solo de poesía, tiene una larga trayectoria como promotor cultural en Las Tunas.

Su visión sobre la cultura como «soporte de la historia» y su pasión por «la cultura cubana y su historia» sin duda seguirán guiando el proyecto.

Tamayo ha demostrado a lo largo de su carrera una capacidad para renovar iniciativas culturales sin perder su esencia, una habilidad que será crucial para el futuro de Solo de poesía.

Una puerta que se cierra, otras que se abren

El último Solo de poesía de 2025 representa el cierre de un ciclo para un proyecto que superó con creces las expectativas iniciales.

Lo que comenzó como un modesto plegable para jóvenes escritoras se transformó en un referente cultural que publicó cientos de poemas y docenas de obras visuales en menos de tres años.

La despedida de Maritza Batista como editora marca un momento de transición, pero no el final, como bien expresó Batista en otra ocasión, al reflexionar sobre su dedicación a la literatura: «Las Tunas ha sido la tierra que he acogido… mi mundo», este mundo literario que ayudó a construir a través de Solo de poesía perdurará, ahora en manos de nuevas generaciones que tomarán el testigo.

El proyecto, fiel a su lema, seguirá siendo esa «puerta mágica abierta a otros mundos», incluso cuando una de sus principales arquitectas dedique ahora su tiempo completo a construir sus propios mundos literarios.

/lrc/

