Gobernadora de Las Tunas convoca a impulsar estrategia de verano

Las Tunas.– La gobernadora de la provincia, Yelenys Tornet Menéndez, convocó a los organismos locales a ejecutar de inmediato acciones de recuperación en las playas del litoral norte, ante la cercanía de la etapa estival.

Durante un recorrido por los municipios de Puerto Padre y Jesús Menéndez, la dirigente constató el deterioro de instalaciones y accesos en zonas como el Socucho, La Llanita y, en menor medida, La Herradura, donde ya comienzan a llegar bañistas pese al panorama de desatención.

Tornet Menéndez subrayó que el verano debe desarrollarse en condiciones dignas, especialmente para los estudiantes tras un intenso período lectivo. En ese sentido, señaló como prioridades la reparación del muelle y el camino del Socucho, con apoyo de las Empresas de Transporte y la Estructuras Metálicas, así como la mejora de los tramos más críticos de los viales de acceso. También indicó la necesidad de reactivar las unidades gastronómicas y de alojamiento del Grupo Empresarial de Comercio, cerradas desde el año pasado, y de ejecutar acciones de higienización en dunas y zonas de baño.

De igual manera informó que el hotel del Socucho y otras instalaciones pasarán a ser gestionadas por el gobierno municipal de Puerto Padre, con el objetivo de garantizar una atención más cercana.

El principal obstáculo es la escasez de combustible, que limita el transporte de bañistas y el servicio de lanchones entre el Socucho y La Boca. No obstante, la gobernadora recalcó que la población buscará alternativas para llegar a las playas, lo que obliga a las autoridades a crear condiciones mínimas para su disfrute.

Finalmente, orientó que cada organismo inicie acciones inmediatas a las que el Consejo Provincial de Gobierno dará seguimiento en las próximas semanas, en dependencia de la disponibilidad de recursos, como parte de la estrategia de verano recientemente aprobada.

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