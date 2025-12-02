Portada » Noticias » Deporte » Remontada épica en el «Mella»: Los Leñadores siguen firmes en la cima

Las Tunas.- La Serie Nacional 64 de Béisbol vivió hoy una jornada electrizante, marcada por la garra de los Leñadores de Las Tunas, quienes volvieron a demostrar por qué son considerados la “Pesadilla Oriental”.

Los verdirrojos dejaron tendidos en el terreno a los Gallos de Sancti Spíritus con marcador de 13×12, en un choque que mantuvo en vilo a la afición hasta el último instante.

El abridor tunero Sergio Fernández no pudo retirar a ningún bateador y los Gallos aprovecharon con tres imparables consecutivos, incluido un jonrón de dos carreras de Frederich Cepeda, para adelantarse 3×0. En el tercer inning, los Gallos ampliaron con un racimo de seis anotaciones gracias a los batazos de Yasser García y Rodolexis Moreno, colocando el marcador 10×2.

En la baja del primer episodio, Yudier Rondón ligó un cuadrangular para descontar dos anotaciones y luego Henry Quintero encendió la chispa con un cuadrangular solitario en el cuarto. En la sexta, los tuneros aprovecharon un error y conectaron indiscutibles oportunos Osmani Urrutia Jr y Quintero para producir cuatro carreras y acercarse 9×12.

El emergente Deismel Hurtado disparó un triple en el séptimo que remolcó otra carrera. Mientras, el bullpen tunero, con Yoelkis Cruz y Keniel Ferraz, logró contener a los Gallos en dos entradas consecutivas.

En el octavo, Yosvani Alarcón conectó un jonrón solitario con dos outs y luego Henry Quintero impulsó a Yordanis Alarcón con un doble, dejando el marcador a solo una carrera de diferencia.

Con Yanielquis Duardo en la lomita en la novena entrada y con los Gallos a un out de la victoria, Yuniesky Larduet y Leonardo Joseph ligaron sencillos, Yudier Rondón recibió pelotazo y las bases se llenaron. El desenlace llegó gracias al bate mágico de Yosvani Alarcón, quien disparó un jit de oro que selló la victoria y desató la euforia en el estadio.

La ofensiva tunera también contó con el aporte de Yordanis Alarcón, hermano de Yosvani, que se mostró implacable al compilar de 5-4 y mantener encendido el madero familiar.

En el montículo, Rodolfo Díaz se apuntó el triunfo tras sacar un out clave, sumando así su séptima victoria de la temporada, mientras que Yanielquis Duardo cargó con el revés por los espirituanos.

Más allá del duelo en Las Tunas, la jornada estuvo marcada por la presión constante de los Cocodrilos de Matanzas, que no aflojan en su persecución de la cima. En tanto, los Cachorros de Holguín también aportaron emoción al campeonato, dejando la batalla por el lugar de honor al rojo vivo y confirmando que la recta final de la Serie Nacional promete intensas emociones.

Este miércoles se subirá a la lomita por los Leñadores el derecho Yosmel Garcés.

/lrc/

