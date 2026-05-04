Leñadores pelean, pero caen ante Holguín

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas no pudieron evitar la derrota en su propio feudo del Julio Antonio Mella, al ceder 4×3 frente a los Cachorros de Holguín.

El abridor tunero Eliander Bravo mantuvo el control durante cuatro entradas, pero un fallo defensivo en el quinto episodio abrió la puerta a la primera carrera visitante con Rodolfo Soris en la lomita.

La herida se profundizó en el sexto inning, cuando Leonardo Montero disparó un jonrón de dos carreras que prácticamente definió el encuentro.

Los Leñadores reaccionaron tarde y fue nuevamente a la hora de recoger los bates cuando la ofensiva verdirroja apareció y Yordanis Alarcón conectó un cuadrangular de tres anotaciones frente a Frank Navarro, acercando a los tuneros en la pizarra. Sin embargo, el relevo de José Miguel Rodríguez apagó cualquier intento de remontada.

Por Holguín, Wilson Paredes trabajó cuatro entradas sin libertades, aunque el triunfo quedó en manos de Juan Danilo Pérez, responsable de colgar dos ceros consecutivos.

La subserie particular concluirá este martes con un atractivo duelo monticular entre Enyer Fernández y Carlos A. Santiesteban, en busca de definir quién se lleva el pulso entre tuneros y holguineros.

/lrc/