21 de Nov de 2025

Gente

Niurka del Sol: «la educación siempre fue mi vocación»

21 de Nov de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
Colombia, Las Tunas.- El sector de la educación en el municipio de Colombia se privilegia al contar con prestigios educadores, una de ellas es Niurka del Sol Acosta, quien lleva 30 años entregados a la profesión.

«Siempre me gustó la educación desde la primaria estaba en casi todas las responsabilidades, en la secundaria la asignatura biología me fue gustando, y ya en el pre que había que perfilarse por una carrera, decidí obtener entonces la carrera de licenciatura en biología».

Su primer año de trabajo fue en la Escuela Secundaria Básica Urbana (ESBU) «Fabricio Ojeda», luego en el Instituto Preuniversitario en el Campo «Anacaona» y posteriormente se trasladó hasta la ESBU «2 de Diciembre» donde transitó por diversas responsabilidades hasta ocupar el cargo de directora de esa institución.

Resalta en su hoja de servicios la misión internacionalista en Guinea Ecuatorial entre los años 2017 al 2019, alcanzando buenos resultados, «el docente aquí requiere de una preparación permanente, y el compartir las experiencias entre ambos países, hace que la educación cubana siempre deje su huella y para bien», destacó Niurka.

Para Niurka destaca la formación de los docentes desde el punto de vista metodológico constituye un reto en los momentos actuales que viven los docentes; y otro es la transformación del estudiante a partir de lo que se aspira en la secundaria».

Actualmente la subdirectora, de la ESBU «2 de Diciembre» siempre en la guía permanente de los docentes y en la enseñanza a las nuevas generaciones aconseja «mucho compromiso con la labor que realizan y responsabilidad con las funciones que tienen que hacer, cuando se hace eso se perfila un buen docente».

 

