Mujeres guerreras y resilientes

Las mujeres cubanas tienen esa tradición, que va impregnado en sus genes, de saberse fuertes y sobreponerse ante cualquier circunstancia.

En ellas siempre va el espíritu de guerreras, se les puede ver en cualquier escenario de nuestra sociedad, las hay cultas, refinadas, con grandes estudios realizados, en oficinas, con presencia, elegantes.

Pero en lo más humilde de la sociedad cubana, también están presentes, quizás con menos estudios, con la piel curtida por el sol, y allí en el campo, en el surco, saben que está su batalla y sostén diario.

En el municipio de Colombia, en el sur tunero, se encuentran mujeres de estos tiempos como Yakelin García Caballero de 44 años, en medio del surco tabacalero.

«Cada día vengo a trabajar a la finca, no es difícil el trabajo, pero hay que luchar por uno mismo, a buscar los ingresos necesarios para la vida que está muy difícil en estos momentos, aquí nos tratan muy bien, apesar del poco tiempo que llevo, aquí hago lo que haya que hacer».

En similares tareas se desempeña con 42 años Yusmeli Lemes Salas, cada día desafía el campo en la finca El Manantial.

«Me vinculé al proyecto en cuanto supe, en el que me siento bien, recibo un buen salario, y de aquí no me voy. Lo mismo recojo ajíes, siembro semillas de col, ajíes, tomates, pepino, y de ahí se siembra en la casa tapada que luego cultivamos. Aquí seguiré trabajando hasta que tenga fuerzas para seguir».

Mujeres forjadas que cada día se enfrentan a la dura batalla de la vida, pero que demuestran que no existen imposibles para ellas, y en Colombia, en pleno campo, se les puede encontrar.

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