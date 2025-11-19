Portada » Noticias » Deporte » Celebran en «Colombia» Día de la Cultura Física y el Deporte

Colombia, Las Tunas.- El movimiento deportivo en el municipio de Colombia celebró el Día de la Cultura Física y el Deporte en Cuba con diversas actividades.

El acto municipal se efectuó en el estadio Carlos Gaspar Zaldívar, con una amplia asistencia de seguidores y amantes del deporte, pertenecientes a instituciones educativas y peñas deportivas.

El desarrollo de composiciones gimnásticas, con la participación de la primera infancia y del adulto mayor, y la presentación de diversos deportes que se practican en el territorio, tuvieron su presencia en la grama del estadio beisbolero.

Con la presencia de las máximas autoridades del municipio se efectuó el reconocimiento a entidades, activistas del movimiento deportivo y fiel exponentes del deporte.

En la jornada, además, se inauguró el beisbolito municipal Osvaldo Calzada Díaz, ubicado en la institución educativa el seminternado José Martí, en honor al otrora jardinero central de Las Tunas, Mineros y Orientales.

Los exintegrantes de los Leñadores, Fermín Álvarez y Feliz Juan González, junto a Juana Yamilka Calzada hija de Osvaldo Calzada, dejaron inaugurado un juego de exhibición entre los equipos de Colombia y Jobabo perteneciente a las pequeñas ligas en la categoría 11 – 12 años.