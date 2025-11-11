Miguel Echenique Hilario conquista título de Maestro Internacional de Ajedrez Postal

Puerto Padre, Las Tunas.- En un notable logro para el ajedrez cubano, el tunero Miguel Echenique Hilario, natural del municipio de Puerto Padre, recibió oficialmente el título de Maestro Internacional de la Federación Internacional de Ajedrez por Correspondencia.

La distinción, certificada por el organismo rector de este deporte a nivel global para el 2025, corona años de dedicación y esfuerzo del jugador puertopadrense, Presidente del Club de Ajedrez Luis Altuna González.

Echenique Hilario logró su segunda y definitiva norma para el título de Maestro Internacional, al mismo tiempo que realizó su primera norma para el más elevado rango de Maestro Internacional Superior, escalando hasta la primera posición de su grupo de competición.

El propio Echenique, como se le conoce en Puerto Padre, en comunicación exclusiva con su colega y también Maestro Internacional puertopadrense José Guillermo de la Rosa Solórzano, compartió la noticia con alegría en redes sociales.

«Ya completé el título de MI, pasé a primer lugar del evento. En 7 años he logrado tres títulos internacionales, he realizado 8 normas, incluida una de MIS. He ganado varios torneos y quedado en otros entre los 3 primeros lugares».

El ajedrez por correspondencia, modalidad que se juega a distancia y donde cada jugador dispone de varios días para analizar y realizar su movimiento, exige una profunda concentración, paciencia y capacidad estratégica.

Lograr un título internacional en esta disciplina en las condiciones actuales de Cuba representa un mérito adicional, sobre todo por la débil conexión a internet.

Al respecto, el Maestro Internacional José Guillermo de la Rosa Solórzano destacó en su perfil de facebook:

“Muchas felicidades, comparto tu alegría. Sé del esfuerzo y la dedicación que has mantenido. Desde Cuba, con los problemas de conexión, finanzas, apagones; no es fácil jugar y lograr todo lo que has logrado. Dios te siga bendiciendo”.

La trayectoria ascendente de Miguel Echenique Hilario, con tres títulos internacionales en apenas siete años, se consolida ahora con este nuevo galardón, poniendo en alto el nombre de Puerto Padre y de Las Tunas en el competitivo escenario del ajedrez postal a nivel mundial.

