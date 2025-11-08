Portada » Noticias » Deporte » Con orgullo y compromiso, Zaydamis Márquez rumbo a la Sordolimpiada de Tokio 2025

Las Tunas.- En un emotivo acto celebrado en el parque 13 de Marzo de la capital cubana, fue abanderada la delegación que representará a Cuba en la XXV edición de las Sordolimpiadas, por celebrarse en Tokio en 2025.

Entre los atletas destacados estuvo la ciclista tunera Zaydamis Márquez, quien alcanzó el quinto lugar en las Sordolimpiadas de Caxias do Sul 2022. Márquez, junto al multilaureado Héctor Daniel Pérez, colocaron una ofrenda floral ante el Apóstol, en un gesto de respeto y amor por la patria.

El momento culminante del acto fue la entrega de la bandera cubana por parte de Winston Favier Agramonte, gloria del atletismo nacional, a Teresa Yamila Méndez Álvarez, vicepresidenta del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), y Alejandro Marzo Peña, presidente de la Asociación Nacional de Sordos e Hipoacúsicos (Ansoc).

Ambos directivos entregaron la enseña nacional a la atleta Suslaidy Girat Rivero, multicampeona en citas sordolímpicas, quien estuvo escoltada por Yusek Montejo, representante de las luchas, y Natalia Velázquez, judoca de alto rendimiento.

La delegación cubana parte hacia Tokio con el compromiso de representar dignamente a la nación, enarbolando los valores del deporte y la inclusión.

/mga/

