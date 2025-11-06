Portada » Noticias » Deporte » Los Leñadores extienden su racha triunfal con otro nocaut a los Cocodrilos

Las Tunas.- En otra tarde de contundencia ofensiva y dominio monticular, los Leñadores de Las Tunas noquearon 12-2 a los Cocodrilos de Matanzas en el estadio Julio Antonio Mella.

Esta representa la segunda victoria de los verdirrojos por la vía del nocaut en la subserie, consolidando una racha ganadora de cuatro partidos consecutivos, mientras que los matanceros sumaron su cuarto revés al hilo.

La ofensiva tunera fue demoledora, conectando 14 indiscutibles que dejaron sin respuestas al cuerpo de lanzadores matancero.

Yudier Rondón brilló al sumar sencillo, doble, jonrón y cinco carreras impulsadas, erigiéndose como el hombre grande de la jornada. A su estela, Luis Antonio Pérez también sacó provecho del descontrol de los adversarios al disparar un cuadrangular con un corredor en base.

Otros protagonistas del festín fueron Yordanys Alarcón con tres imparables y Deismel Hurtado con dos dobletes y dos remolques.

El lanzador Rodolfo Díaz, en rol de relevo, trabajó tres entradas y un tercio sin permitir libertades, alcanzando su sexta victoria del torneo.

Por los Cocodrilos, el único destello lo ofreció Anyelo Videt, quien logró sacar la pelota del parque, aunque su esfuerzo fue insuficiente ante la avalancha ofensiva tunera.

Con este triunfo, los dirigidos por Abeyci Pantoja mejoran su balance a 25 victorias y 13 derrotas, manteniéndose como firmes contendientes en la parte alta de la tabla.

/mga/

