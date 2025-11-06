Portada » Noticias » Las Tunas » Brigadas de eléctricos de la Isla de la Juventud apoyan la recuperación de Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- Dos brigadas de la Empresa Eléctrica de la Isla de la Juventud se encuentran desplegadas en el municipio tunero de Puerto Padre, donde extienden sus manos solidarias para contribuir a la recuperación de los daños provocados por el huracán Melissa en la red de energía tras su paso por la región oriental de Cuba.

Una de esas brigadas, compuesta por cinco hombres, realiza trabajos de restablecimiento en un tramo de la línea del circuito TK-53, ubicado en la Calle 4 de la comunidad del Boquerón en el municipio de Puerto Padre.

De manera paralela, la otra brigada colabora con los electricistas tuneros en labores situadas en la carretera que enlaza la ciudad con la zona costera del Socucho, un área que reporta afectaciones considerables.

Al frente del equipo que trabaja en el Boquerón se encuentra Marcos Borroto Santiesteban, jefe de Brigada, junto a los linieros Yordanis Guzmán Videax, Reiby Edén Viel, Yosvani Leyva Cabreja y Luis Erasmo Alarcón.

Una vez concluidas las faenas en dicha localidad, el grupo se trasladará al Socucho para unir fuerzas y concentrar los esfuerzos en esa crítica zona.

El contingente del municipio especial de la Isla de la Juventud, integrado por un total de 25 trabajadores, tiene previsto continuar su misión de apoyo.

Según lo programado, una vez finalizadas las labores en la provincia de Las Tunas, donde 10 de sus hombres ya operan en Puerto Padre, el colectivo debe partir el próximo viernes rumbo a Santiago de Cuba, una de las provincias más golpeadas por el evento meteorológico.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube