4 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Cultura

Por la grandeza del arte: apoyo desde el gremio cultural a los damnificados en Las Tunas

4 de Nov de 2025
 - Sheyla Arteaga Rodriguez
   33

Las Tunas.- Frente a la tragedia, el consuelo. Frente a la incertidumbre, un acorde. Frente a la tristeza, un dibujo infantil. El gremio cultural de la provincia de Las Tunas se ha volcado en una campaña solidaria sin precedentes, llevando el bálsamo del arte y la recreación a los cientos de damnificados de Granma, que, tras el embate del huracán Melissa, han encontrado refugio en centros educacionales y deportivos de la territorio.

La respuesta, espontánea y organizada, ha surgido desde las bases mismas de las instituciones culturales y las organizaciones de creadores. Las redes sociales de la Dirección Provincial de Cultura, el Sistema de Casas de Cultura, la Uneac y la AHS se han llenado de imágenes y testimonios que hablan de un mismo objetivo: “Llegar a cada una de estas personas con nuestro afecto, cariño y la voluntad de ayudar en la medida de nuestras posibilidades”.

El movimiento es vasto y se despliega simultáneamente en varios municipios. En el Politécnico del municipio de Colombia, donde se alojan evacuados de la provincia de Granma, las mañanas se han transformado.

“Entre talleres, tizas, dibujos, adivinanzas, historias de vida y mucho amor se nos fue la mañana”, relataron los trabajadores de la cultura que atendieron a niños y adultos, ofreciendo un respiro de normalidad en medio del caos.

La música también ha sido un pilar fundamental. La Banda Municipal de Concierto de Jobabo llevó su repertorio al centro de evacuación IPA Manifiesto De Montecristi, elevando el ánimo de los riocautenses allí alojados, el agradecimiento de estos no se ha hecho esperar, expresándose públicamente por el trato recibido.

Instituciones como el Cine Teatro Tana no han querido quedarse atrás, sus trabajadores se han vinculado con la Casa de Cultura de Colombia para alegrar a los evacuados en el Politécnico Flores Betancourt, demostrando que la recuperación del sector cultural post-huracán va de la mano con su misión social.

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Las Tunas ha movilizado a sus miembros para ofrecer presentaciones de alto nivel.

Artistas de la talla de la actriz Verónica Hinojosa, la versátil música Ibel Couso y el trovador Richard Gómez han llevado su talento a centros como la escuela Rita Longa y el IPVCE Luis Urquiza Jorge, donde se albergan más de 340 personas, fundamentalmente de Guamo, municipio Río Cauto, Granma.

“Brindar aliento, solidaridad, calor humano y esperanza” es la consigna que sigue la Uneac, insertándose en la programación cultural que acompaña la ayuda material. Asimismo, la Asociación Hermanos Saíz (AHS), representante de la vanguardia artística joven, ha sumado sus proyectos, como “El Manuscrito Perdido”, a esta ola de actividades.

La magnitud del gesto solidario del pueblo tunero no ha pasado desapercibida. Autoridades y equipos de gobierno de la provincia de Granma, como Yudelkis Ortiz, Presidenta del Consejo de la Provincia, y Yanetsy Terry Gutiérrez, Vicepresidenta, han expresado su profunda gratitud desde los mismos centros de evacuación.

En un recorrido por los tres centros principales en la ciudad de Las Tunas (Simón Bolívar, Rita Longa y la EIDE), que acogen a cerca de 490 riocautenses, se pudo constatar un “estado de ánimo muy favorable, PESE A TODO”. Las autoridades granmenses destacaron el “amor, cariño y atención a manos llenas” recibidos, calificando a Las Tunas como un “ejemplo de lo que somos los cubanos”.

El agradecimiento se extendió no solo a las instituciones culturales, sino a todo el pueblo tunero: “protagonista sin dudas de este hermoso gesto de solidaridad y altruismo”, reconociendo el papel de las organizaciones políticas y de masas, Mipymes, religiosas, TCP y campesinos.

Mientras continúan las operaciones de rescate y recuperación en las provincias orientales, en los centros de evacuación de Las Tunas, la cultura cumple su papel más noble. No es un mero entretenimiento; es un acto de resistencia, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la belleza y la creatividad humana persisten como faros de esperanza y pilares de la cubanía.

/lrc/

Jóvenes artistas de Las Tunas tejen solidaridad tras el Huracán Melissa





Deja Melissa en Las Tunas daños menores sin pérdidas irreparables en el patrimonio museístico





