Celebra Centro Oftalmológico de Las Tunas 18 años de creado

Las Tunas.- Enclavado en el Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara de la Serna, el Centro Oftalmológico de Las Tunas celebró 18 años de creado bajo la premisa diaria de sostener la calidad de los servicios y una mejor prestación en la asistencia a los pacientes, a partir del diagnóstico de afecciones oculares.

Gracias al perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas y al compromiso de asistir a la población con problemas visuales, el colectivo se fortalece y asume nuevos retos frente a las complejidades del presente. Este esfuerzo se refleja en la actualización de los sistemas de trabajo dentro de la entidad y en la proyección hacia las áreas de salud, destacó la doctora Kirenia Peguero Cuza, directora del Centro.

La también especialista en primer grado en Medicina General Integral y en primer grado de Oftalmología, agregó que «en este calendario se inició la reestructuración del servicio, con nuevas interconsultas y ajustes en las planificaciones».

Añadió que «disponen de ocho sub-especialidades entre las que figuran el servicio de córnea, cirugía refractiva, oculoplastia, catarata, glaucoma, retina, neuro-oftalmología, baja visión y retinosis. Desde el punto de vista de la superación profesional, cuentan con un colectivo integrado por profesores de amplia experiencia laboral y científica, lo cual favorece la preparación y formación de los residentes durante sus tres años de especialización. De hecho, cuatro de ellos están próximos a graduarse.

«Con el propósito de fortalecer el avance científico y el vínculo con la comunidad, se impulsa el proyecto GlaucoTunas. Este programa ofrece talleres, conferencias y espacios de divulgación, con el apoyo de residentes, especialistas de la entidad y profesionales de la Atención Primaria.»

Como parte del proceso de acreditación de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas agregó, «la especialidad fomenta el adiestramiento y superación de sus especialistas, ostenta la categoría de excelencia y dispone de profesores instructores, auxiliares y asistentes, lo cual facilita la formación académica del pregrado y del posgrado».

Respecto a las principales afecciones que padece la población tunera refirió Peguero Cuza que «Las Tunas no está exenta de lo que se muestra a nivel mundial donde la principal causa de ceguera irreversible es el Glaucoma seguida de otras afecciones reversibles como la catarata, una de las más demandadas en la población por el envejecimiento y al ser más frecuentes a partir de los 60 años de edad.

«Aquí se reciben pacientes con problemas oftalmológicos, así como otros que han aumentado con el tiempo, incluidos los relacionados con estados post-virales. También recibimos un número considerable de casos urgentes vinculados a secuelas de virus, ante lo cual promovemos el seguimiento en las ocho áreas de salud mediante la organización de consultas.»

«Luego de un período de seis meses se recuperó el salón, con el apoyo de las máximas autoridades del hospital. Esto constituye una oportunidad para los procederes quirúrgicos en enfermedades como los tumores, así como en afecciones relacionadas con la oculoplastia y en los tratamientos de pacientes con glaucoma, catarata y problemas de retina, las cuatro sub-especialidades que hoy reciben mayor volumen de intervenciones quirúrgicas en Las Tunas», especificó la galena.

En el Día Mundial de la Salud Visual este 21 de mayo, el servicio del Centro Oftalmológico tiene el reto de mantener la unidad del colectivo para alcanzar resultados eficientes, encaminados a mejorar y fortalecer el carácter científico y el quehacer asistencial con el compromiso de asistir a la población, detectar de manera oportuna problemas visuales y alertar sobre síntomas y signos de alarmas.

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