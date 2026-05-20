Putin y Xi sostienen diálogo en Beijing para refrendar lazos a un nivel sin precedentes

Putin y Xi sostienen diálogo en Beijing para refrendar lazos a un nivel sin precedentes

A las 11:00 (hora local), el presidente ruso Vladímir Putin fue recibido por su homólogo chino, Xi Jinping, en la Plaza de Tiananmén.

La ceremonia oficial de bienvenida al presidente de Rusia comenzó con un apretón de manos entre los líderes de ambos países. A continuación, la orquesta militar interpretó el himno de Rusia, acompañado de salvas de artillería.

Después, los mandatarios se dirigieron al Gran Palacio del Pueblo, donde iniciaron las conversaciones bilaterales en formato reducido, con la participación de miembros clave de la delegación rusa que acompaña al mandatario en su visita a China. Allí debatieron las cuestiones más importantes y sensibles de las relaciones bilaterales.

“Hoy nuestras relaciones han alcanzado un nivel sin precedentes, constituyendo un ejemplo de asociación verdaderamente integral e interacción estratégica. No es casualidad que en nuestra delegación esté presente gran parte del Gobierno de la Federación Rusa, líderes empresariales, representantes de organizaciones sociales y educativas”, declaró Putin.

Además, propuso comenzar discutiendo “los temas clave de la interacción bilateral, principalmente en el ámbito económico”. “Luego continuaremos las negociaciones con la participación de las delegaciones”, dijo.

“Incluso en el contexto de factores externos desfavorables, nuestra interacción y cooperación económica demuestran una buena y alta dinámica. El volumen de comercio en un cuarto de siglo ha crecido más de 30 veces, y durante varios años consecutivos supera con confianza la marca de los 200 000 millones de dólares”, continuó el mandatario ruso.

Según Putin, “la locomotora de la cooperación económica es la interacción ruso-china en el ámbito energético”. “En medio de la crisis en Oriente Medio, Rusia mantiene su papel como proveedor confiable de recursos, y China como consumidor responsable de esos recursos”, detalló.

Una vez concluida esta fase, las negociaciones pasaron a un formato ampliado. Por la parte rusa participaron 39 personas de la delegación: cinco vice primeros ministros, ocho ministros, representantes de la Administración presidencial, así como delegados del Banco Central de Rusia, directores de corporaciones estatales y dirigentes de grandes empresas rusas.

En este contexto, Putin sugirió que sería apropiado usar un proverbio chino. “Según sabemos, en China se dice: ‘No nos hemos visto un día, pero parece que han pasado tres otoños’. Verdaderamente nos alegramos mucho de verlos”, señaló.

“Sincronizamos constantemente nuestros relojes, tanto personalmente como a través de nuestros asistentes de Gobierno. Recuerdo con calidez cómo el año pasado tuvimos la oportunidad de participar juntos en la celebración de la victoria en la Segunda Guerra Mundial”, afirmó el presidente.

Asimismo, recordó que hace 25 años, entre ambas naciones se firmó el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, que calificó de “un documento interestatal fundamental que constituye la base para el desarrollo de la cooperación en todas las direcciones y que mantiene plenamente su vigencia”.

Junto con nuestros amigos chinos, defendemos la diversidad cultural y civilizacional y el respeto al desarrollo soberano de los Estados, y nos esforzamos por construir un orden mundial más justo y democrático, proclamó Putin.

Finalmente, invitó al líder del gigante asiático a Rusia. “Te invitamos, querido amigo, a visitar la Federación Rusa el próximo año”, dijo.

Declaraciones más relevantes de Putin

Invitó a su par chino a visitar Rusia en 2027.

Señaló que Rusia mantiene su papel como proveedor de energía confiable en medio de la crisis en Oriente Medio.

Indicó que Moscú y Beijing aumentan su cooperación en los BRICS, la ONU y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Apuntó que ambas naciones apuestan por construir un “orden mundial más democrático”.

Resaltó la cooperación ruso-china en política exterior como uno de los factores estabilizadores en las relaciones internacionales.

Confirmó su disposición para participar en la cumbre de la APEC de este año, a realizarse en Shenzhen (sureste chino).