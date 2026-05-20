Inmersos profesionales de la Enfermería de Las Tunas en jornada de compromiso con la Revolución

Inmersos profesionales de la Enfermería de Las Tunas en jornada de compromiso con la Revolución

Las Tunas.- Con una bicicletada que partió desde la calle Frank País hasta la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González, una comitiva de los más de cuatro mil profesionales de la Enfermería de la provincia, manifestaron su apoyo a la Revolución cubana y honraron la entrega del gremio.

El desfile conmemorativo protagonizado por profesionales de las cuatro áreas de la Atención Primaria, integró además al personal de la especialidad que labora en instituciones sociales y hospitalarias del territorio, como parte de la jornada Mayo Por La Enfermería que concluirá el próximo tres de junio en homenaje al natalicio de Victoria Brú Sánchez, primera mártir de la enfermería cubana.

Frente al monumento del «León de Santa Rita», los presentes ratificaron el compromiso con la Patria, y enaltecieron el modelo público y único de servicios del sector sanitario, que ofrece asistencia integral a la totalidad de la población.

También denotaron la entrega diaria, la sensibilidad y responsabilidad en los procesos asistenciales, docentes e investigativos a favor de un servicio más humano y eficiente.

En esta oportunidad la bicicletada se dedicó al centenario del natalicio del líder cubano Fidel Castro y a la figura de Florence Nightingale, madre de la enfermería moderna.

Como parte de la jornada Mayo Por La Enfermería las celebraciones en la provincia se extenderán hasta el venidero mes de junio con un amplio programa de actividades científicas y de superación de quienes forman parte de esta especialidad en el sistema de Salud Pública de Las Tunas.

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