Daliana Rosi Concepción entrena en Sochi

Las Tunas.- La gimnasta tunera Daliana Rosi Concepción se encuentra por estos días en la ciudad rusa de Sochi, donde aprovecha las condiciones de la prestigiosa Academia Sky Grace para perfeccionar su rutina competitiva.

Junto a ella entrenan Isabella Rojas y Lizabeth González, bajo la guía de la entrenadora Nelly Ochoa, en jornadas que se extenderán hasta inicios de junio.

El propósito inmediato de las cubanas es llegar en óptima forma a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde esperan mostrar el fruto de esta preparación internacional.

La presencia de atletas de Cuba en Sochi se ha vuelto habitual cada temporada, consolidando un puente de aprendizaje con una de las escuelas más prestigiosas del mundo.

La estancia en Sky Grace les permite ajustar programas y compartir sesiones con parte de la élite mundial de la gimnasia rítmica.

El centro, dirigido por la legendaria Alina Kabaeva, es reconocido por sus métodos de trabajo exhaustivos y por haber formado a campeonas olímpicas y mundiales.

La Academia cuenta con espacios especializados: salones para montaje de coreografías, áreas de baile y un escenario de competencias con capacidad para mil espectadores. Estas condiciones refuerzan la calidad del entrenamiento y ofrecen un entorno ideal para la alta competencia.

/lrc/