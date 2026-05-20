Condena Cuba acusación de Estados Unidos contra líder Raúl Castro

La Habana.- El Gobierno de Cuba emitió hoy una declaración en la que repudia la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución.

El texto señala que el gobierno estadounidense «carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción» y califica la acusación de «acto despreciable e infame de provocación política», basado en la manipulación del incidente de febrero de 1996, cuando fueron derribadas dos aeronaves de la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, que violaba repetidamente el espacio aéreo cubano.

Además, acusa a EEUU de distorsionar hechos históricos y omitir las denuncias formales presentadas por Cuba ante organismos internacionales sobre más de 25 violaciones del espacio aéreo entre 1994 y 1996, ignorando advertencias oficiales sobre las graves consecuencias de estas transgresiones.

Cuba sostiene que su respuesta constituyó un acto de legítima defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago de 1944 y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad. La declaración subraya que la inacción estadounidense evidenció complicidad con acciones violentas y de carácter terrorista contra el país desde el triunfo de la Revolución.

El texto también denuncia la hipocresía del gobierno estadounidense, que ha causado la muerte de cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales, bajo acusaciones de narcotráfico nunca comprobadas, lo que Cuba considera ejecuciones extrajudiciales y crímenes de guerra según su propia legislación.

Para las autoridades cubanas, la acusación es «espuria» y busca justificar medidas coercitivas unilaterales, incluido el bloqueo energético, y amenazas de agresión armada contra el pueblo cubano.

Finalmente, el Gobierno cubano reafirma su compromiso con la paz, la legítima defensa y el respaldo irrestricto del pueblo a la Revolución Socialista y al General de Ejército Raúl Castro Ruz.

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