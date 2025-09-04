Radio Victoria en Vivo

Agropecuarios tuneros frente a meses de intenso trabajo

Yenima Díaz Velázquez
Sector agropecuario de Las Tunas traza sus metas
Agropecuarios de Las Tunas mantienen el desafío de garantizar la alimentación del pueblo. (TIEMPO21 FOTO/Archivo

Las Tunas.- Los últimos cuatro meses del actual año 2025 imponen numerosos desafíos a los productores de alimentos de la provincia de Las Tunas, encargados de consolidar las tareas que se acometen en los ocho municipios y de impulsar nuevas acciones.

La primera de las misiones es el cumplimiento de la campaña de siembra de frío que comenzó el 1ro de septiembre; un período que los especialistas evalúan como determinante para el cultivo de una buena parte de los alimentos que se cosecharán en el 2026.

Para ello, los campesinos y trabajadores estatales deberán superar numerosas dificultades objetivas que van desde la falta de insumos, tecnología moderna y combustible hasta la insuficiente disponibilidad de semillas de algunos renglones de hortalizas.

Aunque se hace difícil, es un empeño colectivo incrementar las plantaciones para cumplir los encargos estatales, sustituir importaciones de costosos alimentos, garantizar el consumo social de escuelas, hospitales y otras instituciones y satisfacer las demandas de la población.

En la ganadería los retos también son mayúsculos, sobre todo para acopiar la leche planificada, entregar la carne vacuna que requiere la industria, lograr la supervivencia de los terneros nacidos en meses recientes, prevenir enfermedades y evitar hechos de hurto y sacrificio de ganado mayor.

Todas las acciones deben redundar en una mayor presencia, variedad y calidad de los diferentes renglones en los mercados, a costos más asequibles y al alcance de todos, tal como se contempla en el programa de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional.

La escasez de agua en los embalses tuneros y la existencia de poca área bajo riego pudiera ser una limitante a esos propósitos, aunque todavía estamos en el período lluvioso, lo que podría favorecer tanto a la ganadería como a la agricultura.

/mga/

