Elegida nueva secretaria de la Central de trabajadores en Las Tunas.

Las Tunas.- En pleno extraordinario y con la presencia de Osnay Miguel Colina presidente de la comisión organizadora del XXII congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), fue promovida como secretaria general de ese gremio en Las Tunas, la compañera Mailyn Mir Corrales, cargo que desempeñaba Odalis Batista Pérez.

En el encuentro, en el que también participó Osbel Lorenzo Rodríguez primer secretario del Comité Provincial del Partido, se reconoció el desempeño de Batista Pérez en un periodo de significativos cambios y transformaciones en el ámbito productivo y económico, en el cual el liderazgo sindical ha sido clave en la movilización de los trabajadores para ser partícipes de cada proceso.

Maylín Mir Corrales es miembro del secretariado de la CTC desde hace 12 años y destaca por su entrega, conocimiento y profesionalidad dentro de la organización.

En el encuentro, los miembros del pleno se pronunciaron en contra de las acusaciones del gobierno de Los Estados Unidos que intentan desacreditar al líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

La acusación contra Raúl y otros dirigentes de la Revolución no es más que un nuevo montaje imperial, una farsa destinada a socavar la dignidad de nuestro pueblo. Ante esta maniobra, la clase obrera y su movimiento sindical han ratificado, con firmeza y unidad, su compromiso inquebrantable con la defensa de la Revolución y con la lucha contra el bloqueo y el cerco energético impuesto por la administración norteamericana. Frente a la mentira y la calumnia, respondemos con resistencia y la certeza de que la verdad y la justicia están de nuestro lado.

Las Tunas.- En pleno extraordinario y con la presencia de Osnay Miguel Colina presidente de la comisión organizadora del XXII congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), fue promovida como secretaria general de ese gremio en Las Tunas, la compañera Mailyn Mir Corrales, cargo que desempeñaba Odalis Batista Pérez.

En el encuentro, en el que también participó Osbel Lorenzo Rodríguez primer secretario del Comité Provincial del Partido, se reconoció el desempeño de Batista Pérez en un periodo de significativos cambios y transformaciones en el ámbito productivo y económico, en el cual el liderazgo sindical ha sido clave en la movilización de los trabajadores para ser partícipes de cada proceso.

Maylín Mir Corrales es miembro del secretariado de la CTC desde hace 12 años y destaca por su entrega, conocimiento y profesionalidad dentro de la organización.

En el encuentro, los miembros del pleno se pronunciaron en contra de las acusaciones del gobierno de Los Estados Unidos que intentan desacreditar al líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

La acusación contra Raúl y otros dirigentes de la Revolución no es más que un nuevo montaje imperial, una farsa destinada a socavar la dignidad de nuestro pueblo. Ante esta maniobra, la clase obrera y su movimiento sindical han ratificado, con firmeza y unidad, su compromiso inquebrantable con la defensa de la Revolución y con la lucha contra el bloqueo y el cerco energético impuesto por la administración norteamericana. Frente a la mentira y la calumnia, respondemos con resistencia y la certeza de que la verdad y la justicia están de nuestro lado.

/abl/