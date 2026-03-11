12 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Finca La Jía en Colombia se beneficia con paneles solares

11 de Mar de 2026
, por Raudel Rodrí­guez Aguilar
Colombia, Las Tunas.- El aprovechamiento de la luz solar se expande cada vez más en función del cambio de matriz energética al que aspira la nación cubana, donde diversos sectores se benefician con la puesta en marcha de módulos fotovoltaicos.

En función de la producción de alimentos se encuentran instalados 185 paneles en la finca La Jía, en el sureño municipio de Colombia; sus cosechas están asociadas al proyecto de Alimentación Escolar Sostenida con financiamiento ruso.

Leonel Rodríguez Mendoza, quien atiende la finca por la Empresa Agropecuaria Municipal, detalla que «este proyecto posibilita la atención a escuelas primarias del municipio que no tienen comedor y un Sistema de Atención a la Familia».

Rodríguez Mendoza precisa que «los paneles instalados tienen una potencia para el riego de unas ocho hectáreas, mucho más que con el antiguo motor de petróleo que teníamos, ahora con el sol se hacen maravillas».

El montaje de los paneles estuvo a cargo de especialistas de la Universidad de Las Tunas, lo cual trae consigo un beneficio considerable para incrementar rendimientos agrícolas.

Temas: Colombia - finca "La Jí­a" - paneles solares

