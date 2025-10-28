28 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Salud

Multiplica su quehacer colectivo Encomed Las Tunas ante Melissa

28 de Oct de 2025
 - Yami Montoya
   51
Portada » Noticias » Salud » Multiplica su quehacer colectivo Encomed Las Tunas ante Melissa

Las Tunas.- La unidad empresarial de base (UEB) Mayorista Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (Emcomed) de Las Tunas multiplica su quehacer para garantizar la transportación de los recursos que salvan vidas, hasta en las más lejanas instituciones asistenciales de los ocho municipios de la provincia ante la cercanía del huracán Melissa.

El doctor Ronald Hernández Torres, director de Emcomed Las Tunas, explicó que «la organización está enfrascada en poner a disposición en cada unidad el medicamento que está en droguería como parte de la cadena de suministros a Salud Pública; por ejemplo, recientemente se distribuyó el suero, de baja cobertura en el período.

Ronald Hernández Torres, director de Emcomed Las Tunas,

«Actualmente se mantienen con inmediatez los procesos de suministros al resto de los territorios para el acceso fácil al pueblo hasta las zonas rurales, además de garantizar el servicio a domicilio de los casos de diálisis peritoneal en Amancio y Las Tunas con el fin de proteger estos pacientes tan sensibles».

Comentó que «además se logra la distribución general del cloruro y la concentrada que se emplea en los procesos de los servicios de hemodiálisis de los hospitales Guillermo Domínguez, de Puerto Padre, Luis Aldana Palomino, de Amancio, y Ernesto Guevara de la Serna, de Las Tunas.

«´Transportando vida´ es el lema que mantienen los trabajadores de Emcomed, quienes laboran día y noche, de lunes a lunes para trasladar el recurso necesario a cada institución sanitaria», añadió Hernández Torres.

Destacó también el esfuerzo de los trabajadores integrados a la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), con una labor constante en el taller de Transporte para mantener los equipos funcionando, con más de 15 años de explotación y ante la falta de piezas de repuesto y lubricantes.

Refirió el directivo que «el colectivo de Emcomed Las Tunas recientemente realizó el traslado a los ocho municipios de la vacuna contra el virus del papiloma humano, unido a otros inmunógenos del esquema de vacunación nacional y los medicamentos del sistema de farmacias».

Ronald constata distribución en red de farmacias del territorio.

 

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Encomed Las Tunas - huracán Melissa

Últimas noticias

Héroe eterno en el corazón del pueblo

Tras el sombrero alón, un tabaco prendido y su perenne sonrisa, el Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán hizo historia y se quedó en ella para siempre, aunque su cuerpo físico desapareció aquel triste 28 de octubre de 1959, en un sitio aún desconocido.

Sector deportivo en Las Tunas se alista para llegada inminente del huracán Melissa

El huracán Melissa ya representa un peligro para el territorio cubano; desde el momento en que se decretó la fase informativa, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) en esta tierra oriental implementa un conjunto de medidas de protección para preservar las vidas humanas y los recursos del estado.

Más leido

Otras Noticias

Listo personal de Enfermería en Las Tunas ante el huracán Melissa

Listo personal de Enfermería en Las Tunas ante el huracán Melissa

El personal de Enfermería es fundamental para la protección de la población durante y después de los fenómenos climatológicos, así como en emergencias de Salud Pública; de ahí que los más de tres mil integrantes de este grupo en Las Tunas estén preparados ante la proximidad del huracán Melissa.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *