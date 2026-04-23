Abril por la Pediatría: con los sueños de los pacientes del «Mártires de Las Tunas»

Abril por la Pediatría: con los sueños de los pacientes del «Mártires de Las Tunas»

Las Tunas.- La mañana fue diferente para Alenna, Marcos e Isabela, el arte dibujó sonrisas en los rostros de estos pequeños ingresados en el Hospital Provincial Pediátrico Mártires de Las Tunas, protagonistas de la actividad El Pasillo de los Sueños en la que dieron vida a varios personajes desde la narración oral y varias manifestaciones culturales.

La iniciativa, como parte de las actividades que se extienden en el territorio en la jornada Un Abril por la Pediatría a favor de la salud infantil, regaló una mañana diferente a quienes acompañados por sus padres reciben diferentes servicios asistenciales en la institución sanitaria.

En esta ocasión las integrantes del proyecto infantil Nuevas Raíces trajeron a pacientes y familiares, enseñanzas para promover hábitos y estilos de vida saludables, unido al homenaje de los profesionales de la Enfermería y la Medicina, dedicados a la especialidad de la Pediatría en la provincia.

También se unieron a la fiesta cultural el actor Luis Andrés Till Sanfiel, y los integrantes del proyecto Palabra Viva Verónica Hinojosa y Jesús Ricardo Pérez Cecilia, en un espectáculo convertido en una fiesta para los sentidos que dio vida al teatro de títeres mediante cuentos y canciones infantiles en pacto eterno con la imaginación y el corazón de cada pequeño.

La payasita Tonguita (la actriz Yaima Guerrero Sánchez) atrapó almas, repartió colores y alegrías a los que saben querer desde la misticidad de su carismático personaje en una actividad, que más allá de retratar la alegría en los rostros, divirtió e hizo pensar en la esencia de los infantes con el optimismo de disfrutar la vida alejando la tristeza como la mejor terapia para sanar.

El Pasillo de los Sueños exaltó además la ética, el amor y el compromiso de los profesionales de la Enfermería dedicados a la protección integral de la infancia, e integró a estudiantes y docentes de esta especialidad y de la Carrera de Medicina, de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, en rotación por la institución como parte de la descentralización de los estudios.

La licenciada Jhoannys Diéguez Peña, jefa del Departamento Provincial de Enfermería, dejó un mensaje sencillo «queremos que sientan que el personal de Enfermería cumple con su deber de cuidar y proteger a cada paciente pero también es un fiel amigo de los niños».

El esfuerzo de numerosos trabajadores hicieron posible esta gigantesca fiesta de piñatas, regalos y sorpresas, que denotó el infinito amor a los niños y la prioridad del sector sanitario en el cuidado y la atención especializada a la población infantil.

Hasta el venidero día 30 se desarrolla la jornada Un Abril por la Pediatría, que también incluye en su programa actividades docentes, asistenciales y comunitarias dirigidas a perfeccionar la calidad de los servicios.

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