Disminuyen los hechos delitos pero aumenta su incidencia en Las Tunas

Las Tunas.-Los hechos delictivos estremecen los cimientos del proceso revolucionario cubano, y pueden, junto con la corrupción y otras deficiencias presentes en la sociedad, derrumbar al país y su sistema social.

Por eso pondero las palabras del primer secretario del Partido en la provincia de Las Tunas, Walter Simón Noris, que en la reciente plenaria de análisis del delito en 2024, aseguró que aun cuando el territorio solo incrementó los hechos delictivos en un uno por ciento, nadie puede sentirse satisfecho, y por el contrario, criticó con fuerza a todos los cuadros que tienen responsabilidad en el asunto, porque no se hace lo que se debe para erradicar el flagelo.

¿Cuántas medidas aplicaron en Las Tunas? ¿Qué sanciones? Hay que delimitar la responsabilidad de la gente porque si nosotros vamos a realizar un análisis, un balance del trabajo del año del delito y le pasamos por arribita y alguien se para y echa un discurso, el otro echa otro discurso y no vamos a la verdadera causa no lo vamos a resolver, señaló Simón Noris.

Dijo que «la lucha contra el delito constituye uno de los objetivos aprobados por el Primer Ministro y uno de los asuntos que discutimos en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba: delito, corrupción y legalidad, y el tema de la droga también.

«El primer ministro ha indicado directivas para todos, los ministerios han dado orientación la contraloría, seminarios, ejercicios, planes de prevención y nosotros seguimos en la falta de control y de vinculación, sin ir a la causa de los problemas que afectan de verdad.

«Y yo pregunto: ¿De esas bodegas que hoy tenemos cuántas están en mal estado? ¿Cuántas están entrando a la economía para reparar en este año? ¿Quién va a resolver? ¿Por qué cuando ustedes se paran no hablan de esos temas? que son las verdaderas causas, el control de nosotros, la falta de vinculación, los consejos de dirección que no hacen guardia, que no hacen recorridos o que hacen recorridos de 7:00 a 10:00 de la noche y nos roban en la madrugada y estamos durmiendo y los custodios de las bodegas están durmiendo y de eso que ustedes están diciendo hoy aquí en Puerto Padre yo tengo aquí información todavía de que las bodegas siguen en la misma condición y que siguen sin vigilancia entonces ¿De qué estamos hablando?»

En audio





Esto no es para echar un discurso aquí se acabó esto es para resolverlo además porque todo lo que estamos discutiendo aquí puede tener orden administrativo. Desde el punto de vista institucional desmoraliza a las instituciones pero desde el punto de vista de los recursos al que afecta principalmente es al pueblo porque ¿cómo hacemos para completar todos esos recursos que nos robaron en una bodega ese arroz o esa azúcar qué cuesta eso? A la que le cuesta es a la Revolución y a que el pueblo nos esté cuestionando porque llega tarde la canasta de alimentos, porque no hay esto otro porque no hay aquello y nosotros con una tranquilidad increíble y para eso tenemos responsabilidad administrativa.

Durante 2024 el 52 por ciento del delito se concentró en los municipios de Las Tunas y Jobabo, y la incidencia delictiva de la provincia va desde el 40 por ciento en la cabecera provincial hasta un seis por ciento en el municipio de Colombia.

De acuerdo con un informe analítico de la Jefatura del Ministerio del Interior en la provincia, de resolverse ese problema en el municipio de Las Tunas se estaría resolviendo el 40 por ciento de la incidencia en la provincia, lo que ofrece una idea clara de cuánto hay que hacer, porque aun así, quedaría un 60 por ciento del delito en los restantes municipios.

Por tipicidad de atención priorizada, señala el informe, se incrementó el uso de las drogas, un delito que mientras más se enfrente más se detecta su incidencia, y aunque se acuerdo con opiniones no es de lo más representativo sí es una alarma porque su uso aumenta, y ese es un problema de lo más grave que pueda

También se incrementaron los asesinatos, el hurto de ganado, los robos con violencia y los robos con fuerza, aunque disminuyen los hurtos todos de forma general.

En 2024 disminuyeron las lesiones, los homicidios y el hurto y sacrificio de ganado mayor disminuye pero sigue siendo un gran problema porque están dentro de los delitos que afectan la masa ganadera y constituyen el 50,3 por ciento de la incidencia delictiva.

Al analizar el comportamiento del delito en 2024 hay algo muy preocupante: en los hechos prevalecieron los desocupados, los que no tenían antecedentes penales y los jóvenes, y casi el 94 por ciento de los autores procesados no tenían vínculo laboral y el 53,9 por ciento no tenía antecedentes, o sea eran primarios, de lo que se infiere que no se está ante el delincuente común. Y algo que también enciende todas las alarmas: el 67,9 por ciento de quienes cometieron delitos eran menores de 39 años.

En la ganadería no cuenta solo la cantidad de hurtos y hurto y sacrificio que se contabilizan, preocupan los faltantes de mil 662 cabezas de ganado, 243 cabezas sobrantes y más de 200 reses sin marcar que fueron detectados en acciones de control. En este sentido en la provincia hubo productores de leche y carne que tuvieron 81 cabezas faltantes, otros con 69, 61 o 57. ¿Cómo se justifica esta anomalía?

Esas cifras por supuesto que dificultan el control. Muchos de esos animales que faltan, que no tienen control, son los que se han hurtado, y existieron hechos múltiples en los que desaparecieron hasta siete animales y solo se denuncian dos o tres muchos días después. ¿Por qué?

Entre las causas que facilitan el hurto y sacrificio están la escasa iluminación, el cercado perimetral en mal estado, las corraletas sin condiciones de seguridad, los potreros infectados de maleza, poseedores de animales sin tierra y sin condiciones para el pastoreo, el deficiente conteo de los animales, entre otras.

Solo con el ejercicio contra el delito, las ilegalidades, la corrupción y las indisciplinas sociales realizado a finales de 2024, se lograron disminuir los índices delictivos en solo una semana. ¿Cómo entonces no lograrlo con el trabajo diario? Vuelvo a ponderar la opinión del primer secretario del Partido en la provincia Walter Simón Noris, cuando dijo que no podemos vivir de ejercicio en ejercicio, se requiere que todos los responsables del asunto se empeñen y trabajen con coherencia y rigor para eliminar un flagelo que pone en peligro a la propia Revolución y daña a la familia, a la sociedad. De eso se trata.

/lrc/