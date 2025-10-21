Las Tunas.- En el marco del aniversario 60 de fundado el periódico Juventud Rebelde y el advenimiento del centenario de Fidel Castro quedó renovado el club juvenil de la prensa en Las Tunas, con el objetivo de aunar voluntades desde las nuevas generaciones.

Al encuentro, realizado en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en la provincia asistió Raúl Sánchez Céspedes, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido, junto a Yoel del Sol Acosta, funcionario que atiende al sector; presente también la presidenta de la Upec Adalys Ray, el experimentado periodista Juan Morales Agüero y 16 jóvenes pertenecientes a los medios de comunicación, incluidos los estudiantes del Colegio Universitario.

El intercambio giró en torno a la necesidad de dirigir el quehacer de la prensa con un enfoque diferente, que aborde las principales preocupaciones de la juventud tunera, sus logros y desafíos, siempre bajo los principios éticos de la profesión.

Durante su intervención, Juan Morales Agüero, quien laboró en Juventud Rebelde durante dos décadas, habló de su cercanía con el medio, del cual narró pasajes de su historia. Morales Agüero reflexionó además, sobre lo que implica escribir para y desde las nuevas generaciones en la actualidad, el nivel de compromiso y creatividad que ello requiere.

Con el resurgimiento de este club se consolida un espacio para la formación y el relevo del periodismo en Las Tunas, como fiel reflejo de su pueblo.

/lrc/

