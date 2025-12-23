Portada » Noticias » Las Tunas » Joven Club Las Tunas: un 2025 de impulso a la informatización social

Las Tunas.- Los Joven Club de Computación y Electrónica en Las Tunas cierran el 2025 consolidándose como un pilar fundamental para la informatización de la provincia, combinando solvencia técnica con una fuerte responsabilidad comunitaria.

Al hacer una valoración del año, Yaneicy Rodríguez Castro, Subdirectora de Comunicación Institucional, destacó los avances en innovación de servicios. Dentro de ellos destaca la implementación y capacitación en Bulevar Mi Transfer y la firma digital, junto a la comercialización de licencias de Segurmática para la protección de equipos.

El año también dejó resultados económicos sólidos y un destacado sobrecumplimiento en las áreas Wi-Fi de ETECSA, ubicadas en sus instalaciones.

Más allá de lo técnico, la institución reforzó su vocación social con actividades para el Geroclub, círculos de interés y una atención especial a personas con discapacidad y niños talento. También participó activamente en eventos nacionales como InfoClub y celebró jornadas de ciberseguridad y el Día de las Niñas en las TIC.

Para Joven Club Las Tunas el 2026 tendrá el reto de reducir las brechas en los municipios más afectados y continuar garantizando el acceso al conocimiento digital para todas las familias tuneras.

