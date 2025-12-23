24 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Joven Club Las Tunas: un 2025 de impulso a la informatización social

23 de Dic de 2025
 - Evelyn Charité
   624

Las Tunas.- Los Joven Club de Computación y Electrónica en Las Tunas cierran el 2025 consolidándose como un pilar fundamental para la informatización de la provincia, combinando solvencia técnica con una fuerte responsabilidad comunitaria.

Al hacer una valoración del año, Yaneicy Rodríguez Castro, Subdirectora de Comunicación Institucional, destacó los avances en innovación de servicios. Dentro de ellos destaca la implementación y capacitación en Bulevar Mi Transfer y la firma digital, junto a la comercialización de licencias de Segurmática para la protección de equipos.

El año también dejó resultados económicos sólidos y un destacado sobrecumplimiento en las áreas Wi-Fi de ETECSA, ubicadas en sus instalaciones.

Más allá de lo técnico, la institución reforzó su vocación social con actividades para el Geroclub, círculos de interés y una atención especial a personas con discapacidad y niños talento. También participó activamente en eventos nacionales como InfoClub y celebró jornadas de ciberseguridad y el Día de las Niñas en las TIC.

Para Joven Club Las Tunas el 2026 tendrá el reto de reducir las brechas en los municipios más afectados y continuar garantizando el acceso al conocimiento digital para todas las familias tuneras.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Joven Club - Las Tunas

Últimas noticias

Celebran en Las Tunas aniversario 67 del triunfo de la Revolución

La tarea hoy es combinar rigor económico con justicia social y esa combinación solo la puede garantizar una revolución socialista como la nuestra», así destacó el Primer Secretario del Partido en Las Tunas Osbel Lorenzo Rodríguez en la clausura del acto provincial por el aniversario 67 aniversario del triunfo de la revolución.

Acogió Las Tunas X Jornada Provincial de Imagenología

Más de una docena de investigaciones distinguieron la décima Jornada Provincial de Imagenología, que sesionó en el Hospital General Docente Ernesto Guevara de la Serna, con el protagonismo del diálogo académico de residentes de la especialidad en la provincia de Las Tunas.

Los Leñadores, a un triunfo de la Liga Élite

Los Leñadores de Las Tunas continúan su paso firme en la temporada y este martes alcanzaron su victoria número 47, un resultado que los coloca a un solo paso de asegurar el boleto directo hacia la venidera Liga Élite del béisbol cubano.

Más leido

Otras Noticias

Celebran en Las Tunas aniversario 67 del triunfo de la Revolución

Celebran en Las Tunas aniversario 67 del triunfo de la Revolución

La tarea hoy es combinar rigor económico con justicia social y esa combinación solo la puede garantizar una revolución socialista como la nuestra», así destacó el Primer Secretario del Partido en Las Tunas Osbel Lorenzo Rodríguez en la clausura del acto provincial por el aniversario 67 aniversario del triunfo de la revolución.

Celebró Las Tunas el Día del Educador

Celebró Las Tunas el Día del Educador

Con la presencia de las máximas autoridades de la provincia celebraron en Las Tunas un acto en conmemoración al día del educador, desarrollado en el SI Jesús Argüelles.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *