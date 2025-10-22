22 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Se preparan transportistas tuneros ante amenaza de Melissa

22 de Oct de 2025
 - Esnilda Romero Mañas
   10
Cierran puntos de transportación masiva en Las Tunas
Las Tunas.- Un levantamiento objetivo del coeficiente de disposición técnica para asumir de la mejor forma posible tareas claves antes, durante y después de una afectación climatológica, es de las primeras medidas adoptadas por el sistema del transporte en Las Tunas frente a la amenaza de la tormenta tropical Melissa.

Al afirmarlo Reynaldo Reyes Silva, delegado del sector en la provincia explicó que se atiende y supervisa cada detalle para responder a las demandas que hagan el Consejo de Defensa y el resto de los sectores de la economía como la evacuación de estudiantes y de personas residentes en zonas de inundación y el traslado de recursos hacia lugares seguros.

Precisó que ya tienen disponible ómnibus y medios de gran porte en la Empresa Encarga para la evacuación y cumplir otras misiones y agregó que la agencia de taxis alista todo lo necesario para el traslado de personas con tratamiento de hemodiálisis, un servicio muy sensible que requiere de atención diferenciada siempre pero mucho más en circunstancias meteorológicas adversas.

Reyes Silva informó que desde horas tempranas del 22 de octubre los colectivos del sector dedican parte de la jornada laboral a la recogida de escombros, la chapea en jardines y otras áreas y a cumplir tareas que aseguren la protección de los centros y los recursos de fuertes vientos y abundantes lluvias.

El delegado del transporte en Las Tunas recomendó a la población tunera estar atenta a los canales oficiales de comunicación para conocer los cambios que se producirán en los servicios de transportación de pasajeros tanto provincial como nacional si el evento meteorológico Melissa nos afectara.

