Realizan en Colombia acto de ingreso a la Organización de Pioneros José Martí

 - Raudel Rodríguez Aguilar
Colombia, Las Tunas.- La sonrisa de nuestros niños, su alegría contagiosa, con esa forma desenfadada que solo ellos saben transmitir, se pintó de azul en el municipio de Colombia.

Un azul que desde este 8 de octubre se anudará en sus pechos de moncadistas, al recibir el atributo pioneril que los declara miembros de la Organización de Pioneros José Martí.

El colectivo pioneril del seminternado Francisco González Cueto acogió el acto municipal de ingreso a la organización, al que asistió Damian Zamora Montero funcionario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas, Yandry Otaño Guerra primer secretario del Comité Municipal del Partido en Colombia, Yailen Álvarez Maceo presidenta de la Organización de Pioneros José Martí en el territorio, junto a otras autoridades del partido, el gobierno y de la dirección general de educación.

Los 44 pioneros del seminternado, que lleva el nombre del primer pionero mártir, recibieron el atributo de manos de sus padres, madres, otros familiares y docentes del centro.

Se respiro una mañana de pioneros moncadistas, con deseos de aprender y aportar a la Patria, a pesar de tan corta edad, por otro lado padres orgullosos de sus hijos, el saberse seguros de la nueva formación que adquirirán en esta nueva etapa.

En Colombia ingresaron unos 273 pioneros moncadistas, pertenecientes al primer nivel, como digno homenaje al Comandante Ernesto Che Guevara en ocasión de su caída en combate y del inicio de la jornada ideológica Camilo Che.

