Jennifer y la medalla que marca su presente y futuro

Yenima Díaz Velázquez
Jennifer García González. (TIEMPO21 FOTO/Angel Luis Batista)

Las Tunas.- Con una carga de orgullo, compromiso y alegría, viajó de regreso desde Honduras la joven estudiante Jennifer García González, quien inicia por estos días su duodécimo grado en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Luis Urquiza Jorge.

En esa nación participó en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química y para satisfacción de los residentes en la provincia de Las Tunas, trajo en su pecho la medalla de plata y en sus recuerdos, la posibilidad de compartir experiencias con otros apasionados por esa asignatura.

En diálogo con esta reportera mencionó a la familia, que la apoya en cada nuevo desafío, sus preferencias por la ciencia desde que cursaba la Secundaria Básica y el tiempo que dedica a los estudios, sin descuidar sus preferencias juveniles como salir a pasear o ver algunas series televisivas.

También habló de su futuro soñado, trabajando como investigadora en un laboratorio; aunque antes debe cursar la Licenciatura en la especialidad, en la Universidad de La Habana, en una carrera ya otorgada de manera previa, por sus excelentes resultados académicos y en concursos.

Aquí puede escuchar otros detalles sobre esta muchacha tunera, con una increíble sencillez que desborda su aspecto físico y su voz y que hizo historia para el territorio en la XVIII Olimpiada Centroamericana y XVI del Caribe de Química, con sede en Santa Rosa del Copán.

