8 de Oct de 2025

Cultura

Presentarán en Las Tunas DVD Horizontes Blancos

 - Sheyla Arteaga Rodriguez
   3
Las Tunas.- Este 9 de octubre a partir de las 11: 00 a.m en la Sala Titón será la presentación del DVD Horizontes Blancos del trovador de Las Tunas Jesús Ricardo Pérez Sicilia.

Este producto artístico resultado del concierto que realizara en el mes de febrero en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana, se presentará en los altos del Cine Teatro Tunas como parte de las actividades que realiza la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en este territorio para celebrar el aniversario 39 de la organización el próximo 18 de octubre.

«Es un concierto que tuve la suerte de realizar gracias al proyecto Canto de todos y la grabación producto también a un proyecto presentado a la AHS que mereció la Beca de creación El Reino de este mundo. Me pareció importante presentarlo en la ciudad, ya el DVD tuvo una premier anterior en Casa de las Américas el 6 de septiembre, pero quería hacerlo de forma oficial en casa, desde Las Tunas y lo vamos a lograr gracias al apoyo de la Asociación y de la Sala Titón.

«Por supuesto espero que asistan todos los amigos a quienes está dedicado este concierto y que lo disfruten como yo porque eso es lo importante», compartió con el sitio Pérez Sicilia.

Asimismo comentó a Tiempo21 que es una satisfacción tener en sus manos un producto audiovisual con el cual se siente feliz, donde quedaron plasmadas algunas de las canciones que ya son parte indisoluble de su repertorio y que han marcado su crecimiento profesional.

El DVD Horizontes Blancos será colgado en YouTube para que todos los internautas que así lo deseen puedan visitar las melodías del joven cantautor.

/lrc/

Temas: AHS Las Tunas - DVD Horizontes Blancos - Jesús Ricardo Pérez Cecilia - sala Titón

