Los Leñadores igualan en la cima tras victoria sobre los Industriales

Los Leñadores igualan en la cima tras victoria sobre los Industriales

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas derrotaron este lunes 6×4 a los Leones de Industriales en el estadio Latinoamericano, resultado que les permitió igualar con sus rivales en la cima de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

El conjunto tunero, que había cedido tres de cuatro partidos en la primera vuelta frente a los capitalinos, extendió ahora a cinco su racha de victorias consecutivas y frenó la seguidilla de seis triunfos que traían los anfitriones.

Ambos equipos exhiben balance de 16 ganados y nueve perdidos, lo que calienta aún más la disputa por el liderato.

La historia del choque se escribió en el séptimo episodio. Con dos corredores en circulación, el capitán Yordanis Alarcón disparó un cuadrangular frente al relevista Yunier Batista, máximo salvador del torneo, para coronar un racimo de cuatro anotaciones que inclinó la balanza a favor de los verdirrojos.

El capitalino Fher Cejas mantuvo a raya a la ofensiva tunera durante seis entradas, permitiendo solo dos carreras y ponchando a cuatro (líder con 22 en el campeonato). El relevo, sin embargo, no pudo sostener la ventaja: Fernando Betanzo cargó con la derrota tras permitir un doble y regalar dos boletos, antes de ceder el montículo a Batista.

Por Las Tunas, Islay Sotolongo lanzó durante cinco capítulos, donde permitió tres anotaciones. El triunfo fue para Yankiel Mauris, quien trabajó tres entradas y un tercio sin libertades y con cuatro ponches.

Por los Industriales, Carlos Nieto conectó dos jonrones y llegó a cuatro en el torneo. Por los vencedores, el batazo de Alarcón fue el golpe definitivo que silenció al Latinoamericano.

Tras este resultado, la clasificación muestra a Industriales y Las Tunas empatados en la cima (16-9), seguidos por Holguín (13-12), Mayabeque (12-13), Artemisa (10-14) y Matanzas (7-17).

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