Expondrá taller El Cucalambé muestra de literatura mural en la Uneac de Puerto Padre 

Las Tunas.- El taller literario El Cucalambé de la provincia de Las Tunas prepara una exposición para los próximos días en la Unión de Artistas y Escritores de Cuba (Uneac) de Puerto Padre, a propósito de su más reciente aniversario.

Al celebrarse otro calendario de su fundación, el proyecto expuso en la galería Guernica de la Casa del Joven Creador en Las Tunas una exposición de literatura mural, donde se mostró el resultado literario de algunos de sus miembros en forma de poesía, exposición que también será llevada a la Uneac en Puerto Padre.

«Como parte del verano y con el compromiso que hicimos de extender a otros lugares la exposición de literatura mural que organizamos por el aniversario, vamos a trasladarnos hasta allá el grupo del taller con otros amigos, también del proyecto del Café literario, para realizar esa exposición e intercambiar con nuestros amigos de Puerto Padre, de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y de Cultura que nos están ayudando en ese propósito.

«También para compartir con el pueblo este trabajo tan bonito que se hace desde hace unos cuantos años con el grupo, y esta generación, sobre todo de los últimos jóvenes talentos que han crecido, de los que, incluso, varios casos han ingresado a la AHS por su propio desarrollo», refirió a Tiempo21 Yury García Fatela, su coordinador principal.

Compartió, asimismo, el agradecimiento con la AHS, el intelectual Carlos Tamayo Rodríguez y todas las autoridades culturales que laboran porque este sueño se haga realidad.

/mga/

