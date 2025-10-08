Los Leñadores noquean a los Cachorros

Las Tunas.- Los Leñadores fueron al desquite y con el poder de sus hachas noquearon a los Cachorros 12×1 en ocho entradas, en el estadio Calixto García.

Desde la lomita, Yosmel Garcés fue amo y señor durante cinco entradas, donde solo permitió una carrera, le conectaron cuatro inatrapables y ponchó a un bateador.

De sacar los últimos nueve outs se encargaron Keniel Ferraz (1.2) y Leosdanis Sánchez (1.1).

La anotación holguinera llegó en la cuarta entrada cuando los Cahorros ligaron tres indiscutibles de Lázaro Cedeño, Yasiel González y Nelson Batista.

La ofensiva tunera contó con el aporte indiscutible del jardinero y sexto bate, Osmani Urrutia Jr, quien conectó su primer cuadrangular en Series Nacionales y su estreno fue con un grand slam. Urrutia Jr impulsó cinco carreras y sacó a relucir la tradición de su apellido en el béisbol cubano.

También fueron importantes los indiscutibles de Yudier Rondón, Yordanis Alarcón y Henry Quintero (dos cada uno).

Los dirigidos por Abeyci Pantoja marcaron sus primeras tres carreras en el mismo primer episodio y luego agregaron racimos de cinco y cuatro en la quinta y octava entrada.

Los verdirrojos igualaron las acciones a una victoria por bando y volvieron al quinto lugar en la tabla de posiciones con balance de 15-9. En tanto los holguineros son sextos con 16-10.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube