El deporte tunero en 2025: el béisbol y figuras del atletismo brillan en el escenario internacional

Las Tunas.- El 2025 quedará grabado en la memoria deportiva de Las Tunas como un año de hazañas, emociones y orgullo colectivo. Una vez más, los colores verde y rojo de los Leñadores se convirtieron en símbolo de pasión y entrega, marcando el pulso de una provincia que late al ritmo del béisbol.
Los actuales campeones hicieron historia al convertirse en el primer equipo en clasificar a finales consecutivas de la Serie Nacional y de la Liga Élite. Con garra y disciplina, representaron a Cuba en escenarios internacionales: alcanzaron el cuarto lugar en el Torneo de las Américas, celebrado en Nicaragua, y se alzaron con el subcampeonato en la Liga de Campeones disputada en la Ciudad de México. Como si fuera poco, fueron segundos en la tercera edición de la Liga Élite. Un desempeño que confirma que el béisbol sigue muy vivo en Las Tunas, donde cada victoria se celebra como un triunfo de todos.
Pero el protagonismo no fue exclusivo del béisbol. Diez tuneros llevaron la bandera de la provincia a los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay. Cuatro de ellos lograron subir al podio. El más destacado, el vallista Yander Herrera Machín, conquistó el oro en los 110 metros con vallas, demostrando que la velocidad y la técnica también tienen sello tunero. A su lado brillaron Elaimis García, con bronce en el tiro con arco mixto, la canoísta Sujailis de la Caridad Sardinas y el remero Kyler Ávila, quienes también se colgaron preseas de bronce.
El deporte para personas en situación de discapacidad volvió a ser motivo de orgullo. Ever René Castro Martínez mostró su talla de campeón en el Campeonato Mundial de Paratletismo en Nueva Delhi, India, donde lanzó la jabalina hasta los 39.65 metros, marca personal, récord continental y cuarto lugar mundial. En el Gran Prix de Túnez, conquistó la medalla de oro con un envío de 38.54 metros, consolidando su nombre entre los grandes del paratletismo. También brillaron Aaron Marrero, oro en los 100 metros en los Parapanamericanos de Chile, y la ciclista Zaydamis Márquez, quien representó a Las Tunas en la Sordolimpiada de Japón.
El futbolista Ricardo Polo se convirtió en el segundo tunero en formar parte de un evento mundial del más universal de los deportes. Polo integró el equipo cubano al Mundial sub- 20 de la categoría con sede en Chile.
En el deporte escolar la provincia se ubicó en el lugar 11 a nivel nacional, con algunos resultados destacados como el primer lugar en ciclismo escolar, y el tercer puesto en taekwondo y el Triatlón. En el juvenil terminaron en el puesto 12 con destaque para el segundo lugar del tiro con arco y el hockey y el tercero para el Triatlón, . Estos logros confirman que la cantera tunera sigue creciendo y que el futuro deportivo se construye desde la base.
El reconocimiento a los mejores del año recayó en Yander Herrera Machín y Elaimis García en el apartado individual, mientras que Yosvani Alarcón y Rosangela Jardines fueron distinguidos en deportes colectivos. El entrenador más sobresaliente fue Abeyci Pantoja, ejemplo de constancia y liderazgo. Además el béisbol fue el mejor deporte colectivo y los Leñadores el equipo del año. En tanto, el ciclismo se llevó el lauro en el apartado individual. La mejor atleta con contrato fue la volibolista Claudia Tarin
La celebración de las actividades centrales por el Día de la Cultura Física y el Deporte, realizada en Las Tunas, fue un hecho sin precedentes en la historia de la provincia. Un festejo que reafirmó la importancia del deporte como parte esencial de la identidad tunera.
La lista de los diez atletas más destacados del año incluyó nombres que reflejan la diversidad y el talento de la provincia: Diana Leyva en pentatlón moderno, Aldo Castell en baloncesto, Ricardo Polo en fútbol, Reynaldo Espinosa en atletismo, Eliannis C. Olivera en boxeo, y los beisbolistas Yordanis Alarcón, Roberto S. Baldoquín, Keniel Ferraz, Eliander Bravo y Alberto P. Civil. Todos ellos conforman un mosaico de disciplinas que engrandecen el deporte tunero.
El 2025 fue un año de gloria para el deporte tunero, pero lo que viene promete aún más. Con la fuerza de sus campeones, el empuje de la juventud y el respaldo de una afición incansable, Las Tunas se prepara para escribir nuevas páginas de éxito. En el 2026 las metas son varias , la primera conquistar la tercera corona consecutiva en Series Nacionales y brillar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana. La mirada también está puesta en escalar posiciones en los Juegos Escolares Nacionales y en seguir potenciando el trabajo en la base. Porque en esta tierra, el deporte no es solo competencia: es identidad, es orgullo y es esperanza.
