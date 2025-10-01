Señal de televisión en alta definición en el municipio de Colombia

Las Tunas.- Los habitantes del municipio de Colombia disfrutan de la señal de televisión en alta definición (HD), a través de la moderna tecnología que quedó instalada en el transmisor de la comunitaria de televisión que opera la empresa Radiocuba, producto a un donativo proveniente de la República Popular de China.

La señal HD puede ser vista en equipamientos que soportan esta tecnología, ya sea una caja de codificadora o un televisor que presente las mismas prestaciones, siempre que los requerimientos técnicos para la recepción estén en óptima calidad.

Mediante el selector de búsqueda automática o manual, podrán disfrutar de la frecuencia del canal 42, Caribe (42.1), Cubavisión (42.2), Tele Rebelde (42.3) y Russia Today (42.4), a los que se suman a los ya habituales en la frecuencia 51 de la señal digital estándar.

Estas acciones tienen la intención de mejorar la calidad en la recepción en la señal de televisión en esta parte de la geografía tunera, y que saludan el aniversario 30 de Radiocuba que se celebra este primero de octubre.

/lrc/

