25 de Sep de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Educación

Especialista de Cinesoft impartió conferencia en Las Tunas sobre la enseñanza de la Historia

25 de Sep de 2025
 - Dayana García Roldán
Las Tunas.- El Dr. en Ciencias Yosdey Dávila Valdés, director de producción y servicios telemáticos en la empresa de informática y medios audiovisuales Cinesoft, impartió en Las Tunas la conferencia La enseñanza de la Historia: una mirada al tercer perfeccionamiento con un enfoque cultural. Retos y oportunidades, como extensión del Festival de Telecentros.

Este constituyó un espacio de reflexión y actualización para los educadores tuneros, al plantear retos y proponer vías para aprovechar las oportunidades que brinda el actual proceso de perfeccionamiento de la Educación.

Temas: enseñanza de la historia - Festival de Telecentros

