Enfermería en Las Tunas: con el linaje de Florence Nightingale

Las Tunas.- La joven que a los 30 años curaba a los heridos de la guerra bajo la luz de una lámpara turca y que se convertiría en símbolo de la historia británica por ser fundadora de las bases de la asistencia de la Enfermería moderna, Florence Nightingale, se multiplica en diferentes espacios asistenciales este 12 de mayo, Día Mundial de esta rama de la Medicina.

El insustituible lugar que ocupan en el sistema de salud de Cuba estos profesionales distingue el quehacer y la entrega de excelsas representantes como la licenciada Martha Reyna Osorio, una integrante del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Desastres y Graves Epidemias «Henry Reeve», que enaltece su labor al servicio de gestantes en el Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara de la Serna.

«Hice mi prueba de ingreso después de terminar el 12 grado y opté por esta licenciatura porque es una profesión de vocación, de mucho humanismo, responsabilidad y amor hacia los pacientes, y eso es lo me caracteriza a lo largo de estos 21 años de labor ininterrumpida.

«Me gradué en el 2003 e hice mi ubicación laboral por turno rotativo en la sala E2 de Ginecobstetricia, ya en el 2008 empecé a ser jefa de sala de la maternidad del Guevara», comenta esta tunera sencilla y muy dispuesta al diálogo entre su colectivo de homólogas del hospital, que este 2025 resultó sede de las actividades por el destacado trabajo en el período.

«En el año 2020 estaba en un proceso para cumplir misión y en la superación de idioma acudí a un encuentro a La Habana, en ese momento nos reunieron y preguntaron la disposición asistencial a los países que necesitaban la colaboración en el enfrentamiento a la Covid-19, estuve dispuesta y me designaron a la Isla de Santa Lucía».

Recuerda Martha Reyna que llegó el 27 de marzo del 2020 a un país con costumbres, tradiciones y métodos de trabajo muy alejados del quehacer cubano. «Al principio fue muy difícil porque el idioma era la barrera que más impactaba pero me fui adaptando a los pacientes y las prácticas sanitarias, además de acercarnos mucho más a la población, por el rapport de los pacientes y las enfermeras de la Isla.

«Al termino del tiempo concertado el país no estaba en disposición de mandar a buscar otro grupo y solicitaron que nos dejaran y así pasé cuatro años insertada en la misión. Fue una experiencia maravillosa porque nunca había trabajado con pacientes aquejados de afecciones respiratorias, fue algo nuevo que impactó en mi desarrollo profesional».

Comenta Martha Reyna que en el período adquirió conocimientos y técnicas ante el manejo con pacientes positivos a la COVID «el quehacer en una terapia intensiva resultó verdadera enseñanza a lo que había hecho en Cuba. Ellos reconocían siempre el trabajo de los enfermeros cubanos, todos sabían que éramos los integrantes de la Brigada Henry Reeve.

«Fui desde el 2020 y regresé en mayo de 2024, recuerdo que me hicieron una despedida en el hospital que nunca la habían realizado a ningún enfermero, un momento muy emotivo para mí, un verdadero acto de agradecimiento, por eso también voy a estar siempre agradecida de ese gesto tan bello que tuvieron las jefas de enfermeras del Victoria’s Hospital y mis compañeros», detalla esta enfermera que exige desde su función altas competencias profesionales.

«Al presentarme me incorporé en apoyo a la jefatura del área de la maternidad y después me inserté a la dirección de la sala G2 ante los cuidados que deben tener las maternas. En esta sala de Obstetricia se brindan cuidados a las pacientes que esperan su parto en la institución porque viven muy retiradas del hospital. Permanezco ahí para lo que me necesiten y vivo orgullosa de mi profesión.

La licenciada Martha Reyna Osorio, demuestra la incondicionalidad y valía de la formación de este personal en el diario asistencial hospitalario, con la consagración de quienes demuestran que la clave para ser un buen profesional es la vocación en el ejercicio responsable de salvar vidas.

Enfermería un colectivo de consagración

El Departamento de Enfermería del Hospital Provincial Ernesto Guevara distingue en Las Tunas el impacto sanitario de este personal, que constituye motivación para los integrantes de este ejército de hombres y mujeres que procuran la calidad de vida del paciente que ingresa a esa institución.

La licenciada Ivis Parra, quien las dirige a nivel institucional destacó que «entre los resultados figura el reconocimiento por el elevado nivel de supervivencia en el Servicio de Neonatología gracias a este personal que constantemente se supera en el manejo de los recién nacidos, al igual en las terapias intensivas en las cuales se logra altos índices de supervivencia de la materna crítica.

«Ellos tienen un papel protagónico en los cuidados humanizados, resaltan además en la implementación del programa de las atenciones materna y neonatales responsables, con gran incidencia durante el proceso fisiológico del parto, a partir de las condiciones materno-fetal, las comodidades de las gestantes y el acompañamiento en los servicios de cuidados perinatales y especializados.

«En el movimiento docente existe el incremento de la categoría de profesor instructor y la inserción en importantes espacios teóricos y de formación de especialidades como Oncología, Materno-Infantil, Unidad de Cuidados Intensivos y Neonatología».

En las dinámicas del quehacer asistencial este centro de la Atención Secundaria acogió las jornadas Puertas Abiertas a la Neonatología y los Cuidados Intensivos, entre otros servicios priorizados por el impacto en los principales indicadores de salud de la población.

La enfermería pediátrica sobresalió en el período con un alto nivel de profesionalismo, sensibilidad y humanismo en las dinámicas, a partir del cuidado y prevención ante la infancia, desde los servicios de la Terapia Intensiva y las Emergencias en la atención integral al niño.

«En el actual calendario se fomenta además la conciencia sobre los desafíos en el cuidado infantil como una de las motivaciones de esta actividad, que se extendió a jornadas de intercambio con los educandos en formación de las diversas modalidades de estudios del perfil», comentó la licenciada Edelmis Sánchez Batista, con más de 20 años al servicio de la población infanto-juvenil tunera.

Aseveró que «en estos escenarios de atención infantil se estimulan los conocimientos y la vocación ante el resguardo de la salud de los más pequeños, como compromiso de la enfermería tunera, que sustenta la confianza de los padres en las garantías de la atención personalizada que en el Hospital Provincial Pediátrico Mártires de Las Tunas lleva el sello de esta fuerza insuperable en el sistema de salud.

«Hoy quienes integran este perfil apuestan por ser fiel al paciente y ejercer la profesión con fidelidad y devoción a diario como exponentes de Florence Nightingale», detalló Sánchez Batista.

De la Enfermería, el compromiso insuperable

Durante el último período enaltece la labor de la Enfermería el nivel científico de los profesionales, lo cual se revierte en la gran misión de salvar vidas, un quehacer que tiene como premisa trabajar porque exista un nivel de satisfacción de pacientes y familiares, y eso lo hemos logrado, precisa la jefa del Departamento Provincial de Enfermería, Jhoannys Diéguez Peña.

La también integrante de la Sociedad Cubana de Enfermería en la provincia subrayó el valor y el impacto en diferentes espacios asistenciales y alianzas con varios frentes del sector salubrista.

«En esta oportunidad el liderazgo en el Sistema de Urgencias Médicas, la labor de formación desde la Universidad de Ciencias Médicas, como centro rector docente, y el impacto desde el primer eslabón del sistema sanitario con el fortalecimiento de la enfermería comunitaria, se reconocen como fortalezas de este personal que pone a prueba las habilidades adquiridas en la carrera y su actuar en diversos servicios de la Salud», acotó.

Con la mirada puesta en consolidar la Enfermería por la excelencia en los servicios en el actual calendario y convertir la profesión en sublime acto de vocación humanista con los saberes de este perfil, llegan hoy a las celebraciones de su Día Mundial los más de tres mil integrantes de este personal sanitario que apuestan por la calidad de vida.

/lrc/

