Viajera peninsular: la ruta de la décima

 - Sheyla Arteaga Rodriguez
Las Tunas.- Uno de los espacios habituales que ha adquirido fuerza desde el Comité Provincial de la Unión de escritores y artistas (Uneac) en Las Tunas es el taller de apreciación de la décima Viajera peninsular.

El presente mes sucederá el próximo 24 de septiembre a las 10:00 a.m en la Sala Caracol de la Uneac.

Se continuará con el tema general: El verso. La métrica, en su sexta parte, Hemisticios. Pausa y cesura, aunque ahora tendrá la particularidad de concebirse como taller de creación.

Todos los interesados en incrementar sus conocimientos sobre la décima, sean escritores, lectores o admiradores de la estrofa nacional, pueden participar en el taller de apreciación y recibir una serie de temas teóricos sobre características de la décima, versificación, recursos del lenguaje poético y otros; pero como novedad, para los talleristas que sean escritores habrá un segundo momento en cada encuentro dedicado al taller de creación literario.

Quienes así lo deseen podrán poner sus textos a consideración del asesor del taller y de otros miembros para aceptar recomendaciones sobre cómo mejorar la obra.

El taller Viajera peninsular cuenta además con un grupo de Whatsapp donde todos los miembros, en especial los de otros municipios, pueden acceder al tema impartido en cada encuentro y ahora también publicar sus décimas y proyectos de libros o enviarlos al número privado del asesor, recibir sugerencias y opinar sobre los textos de los demás talleristas.

Las sesiones con carácter presencial tienen lugar el tercer miércoles de cada mes siempre en la Sala Caracol. Los que deseen participar en cualquiera de las dos modalidades pueden comunicarse a los teléfonos 58 621983 o 63 414516.

