Abanderan en Colombia delegación que asistirá a la conferencia provincial de la CTC

Colombia, Las Tunas.- La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) se encuentra inmersa en su proceso orgánico vigésimo segundo congreso, por lo que la provincia de Las Tunas efectuará su conferencia los venideros días 24 y 25 de septiembre.

El municipio de Colombia asistirá a la cita de los sindicalistas tuneros con 10 delegados, que representan a los sindicatos de Salud Pública, Educación, Ciencia y Deporte; Agropecuario, Forestal y Tabacaleros; Azucarero; del Comercio y la Gastronomía, de la Industria Alimentaria y la Pesca; la Administración Pública y del secretariado municipal.

En el parque José Martí, perteneciente al reparto Santa Lucía, una de las delegadas, Yesenia Mejías, declaró en nombre de los presentes que sabrán alzar dignamente la voz de los trabajadores «colombianos» y que la Revolución podrá contar siempre con la clase obrera cubana.

Odalys Batista Pérez, secretaria general de la CTC en Las Tunas, entregó el estandarte que representará a la delegación a Liliana Valverde Ramos, secretaria del Comité Municipal de la CTC.

Se llega a esta cita provincial luego de un amplio proceso, el cual se efectuó a nivel de secciones y buroes sindicales y del desarrollo de la conferencia municipal.

