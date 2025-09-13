Radio Victoria en Vivo

Se suma El Manuscrito Perdido a festejos por el cumpleaños 72 de Radio Victoria

Por: Yelaine Martínez Herrera
Las Tunas.- Como parte de las celebraciones por el aniversario 72 de la emisora provincial Radio Victoria, trabajadores del medio de prensa intercambiaron con el proyecto El Manuscrito Perdido que, bajo la égida del docente y promotor Yury García Fatela, defiende la literatura y otras prácticas culturales en nuestra provincia.

En ese contexto, se presentaron cuadernos promocionales de la colección El Guijarro, que alienta la iniciativa con el taller literario El Cucalambé, contribuyendo a la divulgación del quehacer de talentos emergentes dentro el universo de las letras.

Alrededor de 20 jóvenes y adultos forman parte activa de la cofradía, que los convierte en mejores seres humanos y personas, según confesaron Enmanuel Aguilar Reynosa, Yenisandra Ochoa Pérez, Yoan Santiago Verdecia y Yury García, líder incansable del proyecto, ya con una década de existencia.

En este encuentro, directivos de la planta radial, comunicadores y otros miembros del personal, coincidieron en la utilidad del proyecto, pues busca alternativas de publicación ante dinámicas editoriales complejas, en tanto consolida saberes literarios y artísticos, en general, entre sus protagonistas.

Escuche la información completa sobre este intercambio por el siguiente audio

/mga/

