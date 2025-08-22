Radio cubana: la Casa de todos

Las Tunas.- Este 22 de agosto de 2025, hace exactamente 103 años de que Luis Casas Romero, un reconocido músico y compositor, realizó las primeras transmisiones de radio en Cuba a través de la emisora 2LC.

Hoy celebramos en toda la Isla el Día de la Radio cubana; esa radio que ha evolucionado con el paso de los años hasta convertirse en sonido para ver y en la voz misma de su pueblo.

En la provincia de Las Tunas este medio de difusión ha transformado la vida de muchos, como la de Yulia Márquez Pérez que es una mujer radio de pies a cabeza: «ya son casi 18 años de trabajo y puedo asegurar que el medio se ha convertido en mi casa y los que la habitan en mi familia, ha sido un periodo de crecimiento personal y profesional», refirió a Tiempo21.

En pleno siglo XXI los radioyentes pueden informarse, reír y soñar mediante imágenes sonoras, esas que salen de las manos de creadores como Luis Andrés Till Sanfiel, actor y escritor perteneciente al grupo dramático de Victoria.

«Para mí la radio es una parte importantísima de mi vida. Hace aproximadamente 30 años que estoy aquí, es como esa novia escurridiza con la que te peleas, romanceas, con la que quieres estar toda la vida, que juraron amor eterno, pero a veces tienen sus desavenencias y los reencuentros son más hermosos, esas reconciliaciones preciosas. En la radio he visto crecer muchas cosas y me he visto crecer a mí mismo desde el grupo dramático, como escritor, como narrador, como actor, soy un eterno enamorado de la radio», confesó Till Sanfiel.

Aún con lo imponente de los tiempos modernos, las nuevas formas de hacer, jóvenes encuentran en la radio el camino a seguir.

Tal es el caso de Dayana García Roldán, una de las más jóvenes miembros de la familia. «Hoy puedo decir que la radio me abrió las puertas hacia nuevos retos, pero también hacia una superación tanto personal como profesional constante; me siento agradecida de formar parte del colectivo de periodistas y de locutores de Radio Victoria, para mí es un orgullo inmenso pertenecer a la familia», concluyó.

El reto fundamental es garantizar una programación variada y atractiva con temáticas que se acerquen más a la realidad del tunero de a pie, ese tunero que es parte de un público fiel, atrapados por la magia del dial. A ellos seguiremos acompañándolos siempre con usted.

Desde aquí, la Enhorabuena a colegas, oyentes y seguidores de la Radio cubana.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube