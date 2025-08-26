Yordan Piñón, nueva perla en la defensa del fútbol tunero

Las Tunas.- En la provincia de Las Tunas siguen apareciendo futbolistas que se desempeñan en zonas defensivas, si en años anteriores salieron a la palestra los internacionales Leandro Pérez y Sandro Cutiño o más recientemente Vïctor Cutiño con la U-17, en el pasado Torneo Apertura despuntó como lateral derecho, Yordan Mayo Piñón, natural del municipio de Puerto Padre.

Cuando aún no ha arribado a los veinte años de edad, Yordan fue titularísimo en esa posición haciendo un enorme esfuerzo pues debió compartir lo del Apertura con su actuación en el equipo juvenil, donde además exhibió galones como capitán de ese conjunto.

Mayo Piñón fue Integrante y titular de ese equipo, pese a tener menor edad que Ricardo Polo, Walberto León, Josè Miguel o Caster Pons, estrellas de aquel grupo del 2023, medallista de bronce juvenil.

El joven futbolista se ganó el derecho a integrar la matrícula de la Escuela Nacional de Fútbol y en estos momentos se baraja su inclusión en el equipo de su categoría para futuros eventos internacionales.

Sin dudas, un excelente reconocimiento para este talentoso jugador que destaca por su solvencia defensiva y en la cual Las Tunas tiene cifradas muchas esperanzas en su juego para venideros eventos nacionales, el primero de ellos el venidero Torneo Clausura.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube