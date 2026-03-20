Michel Alejandro Díaz dona valiosa biblioteca ajedrecística a la Academia de Las Tunas

Las Tunas.-El destacado ajedrecista tunero, Michel Alejandro Díaz, realizó una significativa donación de libros a la Academia de Ajedrez «Armando Laguna» del municipio cabecera, con el objetivo de retribuir al deporte que lo ha visto crecer y apoyar la formación de nuevas generaciones.

En un gesto que engrandece al mejor ajedrecista tunero de la actualidad, Michel Alejandro entregó un lote de libros de su colección personal, que fueron fundamentales en su propia formación y que ahora servirán de herramienta para niños y jóvenes que se inician en el mundo de los trebejos.

Entre los volúmenes donados se encuentran varios ejemplares únicos y de alto valor pedagógico. Díaz Pérez destacó especialmente la inclusión de libros de José Raúl Capablanca, obras clásicas que abordan la vida y las partidas de grandes maestros del pasado. «Hablan tanto de su vida como muestran sus partidas, y enseñan mucho porque ayudan, incluso desde edades tempranas, a comprender el juego. El estudio de estos libros es tanto para jugadores que están iniciando como para los que ya tienen un nivel dentro del ajedrez. Creo que un buen libro ayuda bastante» .

La colección donada también incluye varios ejemplares de la reconocida serie «Informadores», una joya para el estudio de aperturas y partidas históricas. Aunque el acceso a la tecnología es hoy más común, el Maestro Internacional recordó la importancia de estas publicaciones en sus inicios: «Pueden servir mucho para el estudio de las aperturas y conocer partidas importantes que en ese tiempo se jugaban. A mí me ayudaron mucho en mis inicios de escolar, cuando no estábamos tan actualizados con la información de las computadoras. Me ayudó a mejorar tanto en mis aperturas como en mi nivel de ajedrez de forma completa» .

Esta bibliografía tiene un carácter verdaderamente internacional, con textos en varios idiomas. «Hay varios libros en otros idiomas, entre ellos en alemán y en ruso, pero que se pueden estudiar y son muy completos para seguir mejorando y comprendiendo el ajedrez», afirmó el el joven trebejista, haciendo un llamado a la comunidad ajedrecística a darle un buen uso a estos materiales .

Con 31 años de edad y en la recta final para alcanzar el título de Gran Maestro —cuenta con tres normas y está cerca del ELO necesario—, Michel Alejandro Díaz no solo piensa en su carrera deportiva, sino en el legado que deja en su provincia. Su objetivo con esta donación va más allá de los libros. «Es para seguir ayudando en el crecimiento del ajedrez en la provincia de Las Tunas, para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de este tipo de libros, para que sigan progresando y mejorando en su ajedrez, como yo lo hice en algún momento» .

El también finalista del Campeonato de Cuba en varias ocasiones y campeón del Torneo Abierto «Capablanca in Memoriam», subrayó el valor integral del deporte-ciencia. «Ellos puedan disfrutar también de este tipo de libros para seguir creciendo como ajedrecistas y como personas, y, claramente, para que la provincia siga buscando más talentos y logre resultados positivos, que esperemos que no demore mucho» .

Con acciones como esta, Michel Alejandro Díaz no solo alimenta los archivos de la Academia de Ajedrez»Armando Laguna», sino que siembra la semilla del conocimiento en la tierra que lo vio convertirse en uno de los grandes exponentes del ajedrez cubano actual.